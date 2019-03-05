希拉里发声 否认2020再战特朗普竞选美国总统

美国前国务卿希拉里 • 克林顿 4 日接受美国 “News 12” 电视台采访时表示，她不打算再次竞选 2020 年的美国总统。





据俄新社 3 月 5 日报道，希拉里在采访中表示， “ 我不参加竞选，但我将继续工作、发言、捍卫我的信念 ” 。

报道称，希拉里还表示，她没有计划竞选州长或纽约市长。希拉里还提到，她 “ 将帮助自己所在的民主党，也享受作为作家、政治活动家和祖母的生活 ” 。





希拉里去年 (2018 年 )11 月 12 日受邀参加美国电视节目，在回答主持人 “2020 年你是否还想竞选时 ?” 的问题时，希拉里先是迟疑了一下后表态 “ 我想要当总统 ” ，在场听众欢呼雀跃，希拉里当时表示将尽力让民主党 2021 年 1 月回归白宫。

据报道，目前至少已经有

11

名民主党人士表示要代表民主党参加

2020

年总统大选，这其中包括参议员沃伦

(Elizabeth Warren)

、参议员哈里斯

(Kamala Harris)

、布克

(Cory Booker)

、克洛布彻

(Amy Klobuchar)

以及前劳工部长卡斯特罗

(Julian Castro)

等。有消息称，前副总统拜登也有可能参选。而共和党一方目前只有特朗普表示他要争取竞选连任。

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