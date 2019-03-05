希拉里发声 否认2020再战特朗普竞选美国总统

美国前国务卿希拉里•克林顿4日接受美国“News 12”电视台采访时表示，她不打算再次竞选2020年的美国总统。
据俄新社3月5日报道，希拉里在采访中表示，“我不参加竞选，但我将继续工作、发言、捍卫我的信念”。
报道称，希拉里还表示，她没有计划竞选州长或纽约市长。希拉里还提到，她“将帮助自己所在的民主党，也享受作为作家、政治活动家和祖母的生活”。
希拉里去年(2018年)11月12日受邀参加美国电视节目，在回答主持人“2020年你是否还想竞选时?”的问题时，希拉里先是迟疑了一下后表态“我想要当总统”，在场听众欢呼雀跃，希拉里当时表示将尽力让民主党2021年1月回归白宫。
据报道，目前至少已经有11名民主党人士表示要代表民主党参加2020年总统大选，这其中包括参议员沃伦(Elizabeth Warren)、参议员哈里斯(Kamala Harris)、布克(Cory Booker)、克洛布彻(Amy Klobuchar)以及前劳工部长卡斯特罗(Julian Castro)等。有消息称，前副总统拜登也有可能参选。而共和党一方目前只有特朗普表示他要争取竞选连任。
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