新西兰总理宣布禁枪令后收到死亡威胁:你是下一个

在新西兰克赖斯特彻奇两座清真寺遭遇恐袭后，新总理阿德恩21日宣布“禁枪令”，禁止出售突击步枪和半自动式步枪。据《新西兰先驱报》3月22日报道，有人在社交媒体上向她发出死亡威胁。
据报道，近日有网友在推特上向阿德恩发出死亡威胁。帖子上有一张包含枪支的照片，并写着“你是下一个”。
报道称，在发帖人的推特账户于当地时间22日下午4时被冻结之前，该帖已经发布超过48小时。同时，警方还发现另一则死亡威胁，上面标有阿德恩和新西兰警方标签，也附着同样的枪支的照片，上面写着“下一个就是你”。
据报道，被冻结的账号还包含反伊斯兰内容和白人至上主义等仇恨言论。
新西兰执法机关发言人向《新西兰先驱报》表示，“警方已经注意到推特上的内容，正在进行调查。”
对此，推特公司的发言人表示，推特规定禁止发布暴力威胁的帖子。“我们在收到这条推文的第一份举报报告后不久就采取了行动，我们的团队将继续积极努力，消除与克赖斯特彻奇枪击案有关的违规和非法内容。我们也会继续与执法人员合作，以方便他们进行调查”，推特公司发言人说道。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost