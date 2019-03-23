新西兰总理宣布禁枪令后收到死亡威胁:你是下一个

在新西兰克赖斯特彻奇两座清真寺遭遇恐袭后，新总理阿德恩 21 日宣布 “ 禁枪令 ” ，禁止出售突击步枪和半自动式步枪。据《新西兰先驱报》 3 月 22 日报道，有人在社交媒体上向她发出死亡威胁。





据报道，近日有网友在推特上向阿德恩发出死亡威胁。帖子上有一张包含枪支的照片，并写着 “ 你是下一个 ” 。

报道称，在发帖人的推特账户于当地时间 22 日下午 4 时被冻结之前，该帖已经发布超过 48 小时。同时，警方还发现另一则死亡威胁，上面标有阿德恩和新西兰警方标签，也附着同样的枪支的照片，上面写着 “ 下一个就是你 ” 。

据报道，被冻结的账号还包含反伊斯兰内容和白人至上主义等仇恨言论。

新西兰执法机关发言人向《新西兰先驱报》表示， “ 警方已经注意到推特上的内容，正在进行调查。 ”

对此，推特公司的发言人表示，推特规定禁止发布暴力威胁的帖子。 “ 我们在收到这条推文的第一份举报报告后不久就采取了行动，我们的团队将继续积极努力，消除与克赖斯特彻奇枪击案有关的违规和非法内容。我们也会继续与执法人员合作，以方便他们进行调查 ” ，推特公司发言人说道。





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