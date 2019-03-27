瑞典科学家揭“流浪木星”之谜:70万年走22亿公里

当地时间3月25日，据美国《每日科学》网站报道，瑞典隆德大学研究人员通过电脑模拟的方式，揭示了木星在太阳系内的奇妙流浪之旅——木星形成时与太阳间的距离为现在的4倍，经过70万年的时间，木星才迁徙到现有的轨道。
据隆德大学的天文学家西蒙娜·皮拉妮（Simona Pirani）介绍，木星诞生在距今约45亿年前，那时候它与地球相仿，是一颗平凡的冰封行星，之后经过70万年缓慢的沿螺旋线移动，木星最终停靠在现有的轨道上。
目前，木星与太阳的平均距离为7.8亿公里，也就是5.2个天文单位（AU）。而隆德大学的研究结果表明，木星一开始与太阳的平均距离可能超过30亿公里，与天王星远日点的距离相仿。
皮拉妮表示：“这是我们第一次证明，木星在形成时离太阳很远，然后才迁移到现在的轨道。我们在绕着木星周围轨道运行的特洛伊群小行星（Trojan asteroids）上发现了木星迁移的证据。”
特洛伊群小行星是与木星共用轨道，一起绕着太阳运行的一大群小行星，在木星和太阳的作用下处于拉格朗日点上，前后分成两组，分别位于木星轨道前方（L4）和后方（L5）60度的位置。
据隆德大学研究人员介绍，特洛伊群小行星是此次证明木星曾有过迁移的关键。
研究者发现，木星轨道前方（L4）的小行星数量，比位于后方（L5）的小行星多出了50%，正是这种不对称性成为研究人员理解木星迁移的关键。
隆德大学天文学教授安德斯·约翰森说：“在太阳系中，不对称性一直是个谜。”
通过计算机模拟，研究者发现在木星迁移至太阳的旅途中，木星自身的引力会将更多小行星吸引至前方，而只有当木星形成时与太阳间的距离为现在的4倍，并随后迁移到其当前位置时，目前的不对称性才会产生。
同时，研究团队称，包括土星、天王星和海王星等行星，也可能经历过与木星一样的“流浪之旅”
如果隆德大学的模拟正确，那么特洛伊群小行星的岩石结构与木星岩石内核的结构相似，未来科学家们可以通过向特洛伊群群小行星发射探测器的方式，来研究木星的内部结构。
2021年，美国国家航空航天局的太空探测器“露西”（Lucy）将被发射到木星附近的6颗特洛伊小行星上。约翰森说：“我们可以通过研究特洛伊小行星来了解木星的内核和形成情况。
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