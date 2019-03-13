欧盟停飞波音737 MAX客机 美参议员建议美国采取类似行动

BA.N )737 MAX 737 Max 客机坠毁，机上 157 人全部遇难。 欧盟航空安全监管机构周二宣布所有航班停飞波音客机，美国参议院航空航天事务委员会主席建议美国采取类似行动。此前埃塞俄比亚航空一架波音客机坠毁，机上人全部遇难。





周日发生埃航空难后，英国、德国和法国加入停飞 737 MAX 客机的行列，印度也很快做出类似决定，这加重了美国采取跟进措施的压力。





波音表示，理解各国停飞的决定，但其仍对 737 MAX 客机 “ 充满信心 ” ，并且将安全放在首位。波音是全球最大的飞机制造商，埃航空难后，波音市值蒸发了数十亿美元。





波音还表示，美国联邦航空管理局 (FAA) 未要求采取任何与 737 MAX 客机运营相关的进一步行动。





事故原因仍然不明。五个月前印尼曾发生一起 737 MAX 空难，造成 189 人丧生。

还没有证据表明两起事故是否有关联。飞机专家称，现在猜测坠毁原因还为时过早。大部分事故是由一系列独特的人为和技术因素导致的。





欧洲航空安全局 (European Aviation Safety Agency, EASA) 采取不同寻常的行动，称停飞波音 737 MAX 8 和 MAX 9 执飞的所有航班。





“ 根据所有可获得的信息， EASA 认为有必要采取进一步行动来确保两个受影响机型持续的适航性， ”EASA 在一份声明中称。





但 EASA 并未撤回该型飞机的安全认证，而是专注于限制航空公司使用的软处理程序。此举为美国联邦航空管理局 (FAA) 决定自己的措施留出余地。





波音股价周二挫跌 6.1% ，自埃航空难以来已跌去 11.15% ，为该股自 2009 年 7 月以来的最大两日跌幅。波音市值在两日内蒸发 266.5 亿美元。





** 参议院听证 **





美国方面表示，该机型客机仍然安全，但参议院下属航空航天委员会主席、共和党参议员克鲁兹周二表示， “ 在 FAA 确认这些飞机及其乘客的安全之前，美国暂时停飞 737 Max 客机 ” 是 “ 谨慎之举 ” 。





克鲁兹称，他打算召集一次听证会来调查两起空难。





共和党参议员罗姆尼 (Mitt Romney) 和民主党参议员沃伦 (Elizabeth Warren) 呼吁 FAA 暂时停飞 737 MAX 客机。





美国总统特朗普也对现代飞机设计感到苦恼。





“ 不再需要飞行员，而是麻省理工学院的计算机科学家。 ” 特朗普在推特上写道。

“ 我不知道你怎么想，但我不想让爱因斯坦做我的飞行员。我想要伟大的飞行专业人士，他们可以轻松、迅速地控制飞机！ ” 他补充道，但没有直接提到波音或最近发生的事故。





但他的评论呼应了去年 10 月印尼狮子航空空难调查重点之一的有关自动操作的辩论。调查人员正在详细调查一套软件系统以及航空公司的训练与维修标准所起到的作用；该软件系统设计用来压低机头。





波音表示公司计划未来几周更新该软件。





两位听取了简报的人士说，特朗普关切埃塞俄比亚空难，他周二与波音执行长 Dennis Muilenburg 通过电话，并获得飞机是安全的保证。





中国、印尼、新加坡、澳洲、马来西亚等国也已暂时停飞 737 MAX 。 ( 路透社 )

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