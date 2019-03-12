埃航波音737 MAX 8空难后 全球14国加入停飞阵营

在埃塞俄比亚波音 737 MAX 8 （也称 737-8 ）客机失事后， 14 国相继加入停飞阵营。路透社 12 日消息称，新加坡及澳大利亚周二皆宣布，暂停所有此机型飞机在当地机场起降运作，印尼及中国早前已停飞此机型。

不过，目前美国、欧洲等地尚未发布停飞指令。各国民航管理部门只能对本国航空公司下达停飞某款飞机的指令。

当地时间 10 号上午，埃塞俄比亚航空一架波音 737 MAX 8 客机坠毁，造成 157 人罹难，其中包括 8 名中国乘客。埃航透露，失事客机黑匣子已找到，已由埃塞俄比亚航空工作人员带回检测。





令人唏嘘的是，这是不到五个月时间内，波音 737 MAX 8 型飞机发生的第二起空难。 2018 年 10 月 29 日，印尼狮航同样一架波音 737 MAX 8 客机发生空难事故，机上 189 人全部罹难。

多国停飞波音 737 MAX

本着严控安全风险的考量，空难发生后，不少国家及航空公司宣布停飞这款最新型客机。

12 日，据路透社报道，新加坡及澳洲周二宣布，暂停所有此机型飞机在当地机场起降运作。

新加坡民航局（ CAAS ）的声明显示，在周日客机坠毁事件后，对 737 MAX 安全性的质疑可能无法这么快消除。新加坡民航局还称， “ 在暂停期间将收集更多资讯，检视波音 737 MAX 持续在新加坡起降的相关安全风险。 ”

中国民航局于 11 日早间下发通知，要求国内航空公司在 11 日 18 时前，暂停全部的波音 737-8 飞机商业运行。此外，中国民航局称，将联系美国联邦航空局和波音公司，在确认具备有效保障飞行安全的有关措施后，通知各运输航空公司恢复波音 737-8 飞机的商业运行。





据民航资源网数据显示，目前国内共有中国航空、南方航空、东方航空、海南航空、山东航空、深圳航空等 13 家航司共同运营着 97 架 737 MAX 飞机。在接到民航局通知后，多家国内航司相继停飞该机型，并称会帮助旅客处理退改签等问题。据报道，由于暂停了波音 737 MAX 的飞行， 11 日，国内 355 个航班受到了影响。





11 日，开曼航空和埃塞俄比亚航空也发布公告称，暂停运行所有波音 737 MAX 机型的客机，复飞时间待进一步通知。埃航透露，目前，坠机事故发生的原因尚未明确， “ 我们决定采取临时安全防御措施，暂停运营所有该机型客机。 ”

另据路透社报道，墨西哥航空公司 11 日也表示，在埃塞航坠机事件调查清楚之前，墨西哥航空将会停止其 6 架波音 737 MAX 8 的飞行。墨西哥航空公司表示， “ 使用这些（指 737 MAX 8 ）飞机运营的航班将由其他机队负责。 ”

巴西第二大航空公司高尔航空也在当地时间 11 日晚上 8 点起暂停公司所有波音 737 MAX 8 飞机的商业运营。

同时，南非的康姆航空也发布声明称，将暂停所有 737 MAX8 飞机的商业运营。该航空公司在一份声明中表示， “ 虽然康姆航空在将第一架 737 MAX 8 引入其机队之前已经做了大量的准备工作，并对飞机的固有安全性仍然充满信心，但公司决定在与其他运营商、波音公司以及专家进行协商期间，暂时不安排飞机（继续飞行）的时间表。 ”





阿根廷航空公司宣布，将从 3 月 11 日开始，暂时停止其波音 737 MAX 8 的商业运营。

摩洛哥国家航空公司摩洛哥皇家航空宣布，将无限期暂停使用所有波音 737 MAX 8 飞机。

韩国国际广播电台（ KBS ）报道，目前，韩国易斯达航空公司拥有波音 737 MAX8 型号客机，韩国国土部已开始对该型号客机进行紧急安全检查。韩国土部表示，如果发现飞机有缺陷，将立即采取停飞措施。

除此之外，蒙古航空、印尼航空、挪威航空以及迪拜航空也在早些时候表示，受埃塞尔比亚飞机失事的影响，暂时停止波音 737 MAX 8 的飞行。

据不完全统计，截至目前，全球已有 14 国暂停了 737 MAX 的运行。

路透社称，美国联邦航空管理局周一晚间发出了 737 MAX 飞机的 “ 持续适航通知 ” ，以安抚各航空公司，并且详细介绍了波音公司在设计方面的一系列改进。





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