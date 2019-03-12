埃航波音737 MAX 8空难后 全球14国加入停飞阵营

在埃塞俄比亚波音737 MAX 8（也称737-8）客机失事后，14国相继加入停飞阵营。路透社12日消息称，新加坡及澳大利亚周二皆宣布，暂停所有此机型飞机在当地机场起降运作，印尼及中国早前已停飞此机型。
不过，目前美国、欧洲等地尚未发布停飞指令。各国民航管理部门只能对本国航空公司下达停飞某款飞机的指令。
当地时间10号上午，埃塞俄比亚航空一架波音737 MAX 8客机坠毁，造成157人罹难，其中包括8名中国乘客。埃航透露，失事客机黑匣子已找到，已由埃塞俄比亚航空工作人员带回检测。
令人唏嘘的是，这是不到五个月时间内，波音737 MAX 8型飞机发生的第二起空难。2018年10月29日，印尼狮航同样一架波音737 MAX 8客机发生空难事故，机上189人全部罹难。
多国停飞波音737 MAX
本着严控安全风险的考量，空难发生后，不少国家及航空公司宣布停飞这款最新型客机。
12日，据路透社报道，新加坡及澳洲周二宣布，暂停所有此机型飞机在当地机场起降运作。
新加坡民航局（CAAS）的声明显示，在周日客机坠毁事件后，对737 MAX安全性的质疑可能无法这么快消除。新加坡民航局还称，“在暂停期间将收集更多资讯，检视波音737 MAX持续在新加坡起降的相关安全风险。”
中国民航局于11日早间下发通知，要求国内航空公司在11日18时前，暂停全部的波音737-8飞机商业运行。此外，中国民航局称，将联系美国联邦航空局和波音公司，在确认具备有效保障飞行安全的有关措施后，通知各运输航空公司恢复波音737-8飞机的商业运行。
据民航资源网数据显示，目前国内共有中国航空、南方航空、东方航空、海南航空、山东航空、深圳航空等13家航司共同运营着97架737 MAX飞机。在接到民航局通知后，多家国内航司相继停飞该机型，并称会帮助旅客处理退改签等问题。据报道，由于暂停了波音737 MAX的飞行，11日，国内355个航班受到了影响。
11日，开曼航空和埃塞俄比亚航空也发布公告称，暂停运行所有波音737 MAX机型的客机，复飞时间待进一步通知。埃航透露，目前，坠机事故发生的原因尚未明确，“我们决定采取临时安全防御措施，暂停运营所有该机型客机。”
另据路透社报道，墨西哥航空公司11日也表示，在埃塞航坠机事件调查清楚之前，墨西哥航空将会停止其6架波音737 MAX 8的飞行。墨西哥航空公司表示，“使用这些（指737 MAX 8）飞机运营的航班将由其他机队负责。”
巴西第二大航空公司高尔航空也在当地时间11日晚上8点起暂停公司所有波音737 MAX 8飞机的商业运营。
同时，南非的康姆航空也发布声明称，将暂停所有737 MAX8飞机的商业运营。该航空公司在一份声明中表示，“虽然康姆航空在将第一架737 MAX 8引入其机队之前已经做了大量的准备工作，并对飞机的固有安全性仍然充满信心，但公司决定在与其他运营商、波音公司以及专家进行协商期间，暂时不安排飞机（继续飞行）的时间表。”
阿根廷航空公司宣布，将从3月11日开始，暂时停止其波音737 MAX 8的商业运营。
摩洛哥国家航空公司摩洛哥皇家航空宣布，将无限期暂停使用所有波音737 MAX 8飞机。
韩国国际广播电台（KBS）报道，目前，韩国易斯达航空公司拥有波音737 MAX8型号客机，韩国国土部已开始对该型号客机进行紧急安全检查。韩国土部表示，如果发现飞机有缺陷，将立即采取停飞措施。
除此之外，蒙古航空、印尼航空、挪威航空以及迪拜航空也在早些时候表示，受埃塞尔比亚飞机失事的影响，暂时停止波音737 MAX 8的飞行。
据不完全统计，截至目前，全球已有14国暂停了737 MAX的运行。
路透社称，美国联邦航空管理局周一晚间发出了737 MAX飞机的“持续适航通知”，以安抚各航空公司，并且详细介绍了波音公司在设计方面的一系列改进。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost