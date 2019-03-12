联合国地球体检报告:人类2017年耗费9百亿吨资源

联合国环境署代理执行主任乔伊斯 · 姆苏亚近日撰文介绍第六期《全球环境展望》的最新成果。

《全球环境展望》系列报告是联合国最权威的对全球环境状况、趋势和前景评估的报告，对全球绿色发展和人类绿色未来具有重要的指导意义。分别在 1997 年、 1999 年、 2002 年、 2007 年和 2012 年出版了五版，已经被翻译成不同语言在多个国家出版发行。

每个人都清楚定期体检对健康意味着什么。我们每人每年都应该做一次体检，让医生听听心跳、量量血压、查查近期的健康状况。这样的检查必不可少，它可以帮助我们在早期阶段及时发现问题，有效提高康复的几率。

我们的地球也是如此 —— 我不得不说，它的健康状况已大不如从前。我们本周即将发布的联合国环境署第六期《全球环境展望》（ GEO6 ），针对全球环境状况开展了最全面的评估。报告详细介绍了地球的现状，并对其未来的健康趋势进行了缜密的分析。

那么，报告对地球的诊断如何呢？

我们的地球已经满目疮痍。气候持续变暖、物种陆续灭绝、自然资源不断被剥削和浪费，多数生态系统都处于重压之下。

但也有好消息：我们在消除饥饿方面取得显著进展；我们见证了许多促进经济增长的可持续方法的问世；创新正以前所未有的速度和规模大踏步前进，这是上一代人所不能想象的。

但第六期《全球环境展望》绝不仅仅是一份体检报告，它还提供了全面的治疗计划，提出了一套我们可以加以运用的行动指南，助我们走上《联合国 2030 年议程》所畅想的可持续未来。报告认为，是时候对贯穿我们生活的各个系统实施真正的变革了。通过聚焦食物、能源和废物这三大系统的环境和健康影响，我们能够推动实现巨大转变。

首先来看看食物系统。全球人口的增长和气候压力的加剧，要求人们以更高的效率和更强的适应力生产粮食，同时，我们也要向世界各地的人们推广更可持续的膳食。

为实现食物系统的变革，需要发布激励措施和利好政策，让农民自觉自愿地减少温室气体排放并尽可能地有效利用水和土地等资源；需要在整个价值链中杜绝食物的损失和浪费；需要鼓励并赋权各地人们实践更加健康且可持续的饮食，在多数情况下，这意味着少吃肉。

我们亟需转型的第二大系统，是能源系统。过去十年，可再生能源发电量大幅增长，但 2/3 的电力供应还是基于化石燃料。虽然自 20 世纪 90 年代以来全球发电量增加了一倍多，但仍有近 10 亿人用不上电。

我们的目标是实现能源供应的完全 “ 脱碳 ” ：需要打破能源使用、温室气体排放和由此产生的空气污染之间的联系；需要通过法规、政策和创新，引导人们选择更清洁的能源；需要通过提高能源效率和避免能源浪费，减少能源的消耗。





最后，我们还需要彻底改变对废物的理解。几个世纪以来，我们一直采取 “ 提取、制造、丢弃 ” 的线性模式促进经济增长。仅 2017 年一年，人类就消耗了 900 亿吨资源，其中 50% 以上被视作废物和废气，被丢弃或排放，只有不到 10% 的资源被重新投入到经济活动中。

是时候拥抱并接纳 “ 循环模式 ” 了。重新审视废物，不仅仅意味着要做好废物的管理，也要求我们以新的思维模式，挖掘其中所蕴含的资源。世界各地政府应对原始材料的使用进行征税，并出台激励措施鼓励公司设计可持续或可回收的产品。公司自身需要在其价值链中聚焦 “ 废物热点 ” ，生产制造用后可以被回收或重新利用的产品。消费者需要更加认真地对待购物这件事，反思自己到底买了啥，又扔了啥。

为 100 亿人口打造一个安全、舒适、可持续的世界，或许是人类有史以来面临的最大挑战。 我们可以做到这一点，前提是我们要设法让地球恢复健康。本周在内罗毕召开的第四届联合国环境大会为我们提供了绝佳的机会，通过出台和实施具体行动，来实现地球所需的变革。当前处于悬崖边缘、岌岌可危的，是我们身处其中的社会和生活。时不我待，为自救，我们也应加紧行动。

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