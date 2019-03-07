残忍还是文化?巴基斯坦传统“斗骆驼”项目惹争议

它们穿戴着具有装饰性的马鞍和花环，在尘土飞扬的场地上，彼此角斗，以争高低......

不是 “ 斗鸡 ” ，

也不是 “ 斗狗 ” ，

这次的主角，

是游牧民族传统的交通工具 —— 骆驼。

巴基斯坦《黎明报》 7 日刊登一条法新社的报道，对这项颇具争议的巴国传统娱乐项目提出了质疑，并问道：这是文化，还是残忍？





虽然在巴基斯坦，这项活动已被明令禁止，但仍颇受欢迎。

先来看看 “ 热闹 ” 的战斗场景：

巴基斯坦 Layyah 市中心，迪霍尔鼓声响起，

故事的主角，在人们的尖叫声中登场，





比赛开始之前，骆驼们身上的铃铛及挂饰都被摘掉，

然后，比赛开始了。





“ 沙漠之舟 ” 为了将对手钉在地上，会用脖子和牙齿扭打 “ 敌人 ” 。

这期间，它们发出了痛苦的嚎叫和咕噜声。

最终，裁判员宣布获胜者。





而冠军的主人，则自豪地坐在骆驼背上庆祝成功，同时也收获了大约 10 万卢比（约合 715 美元）的奖金。

法新社的报道称，在巴基斯坦，尽管斗骆驼是非法的，但 Layyah 节上的活动，仍然吸引了大批群众。

“ 根据巴基斯坦法律，所有的动物斗殴都是非法的， ” 动物福利组织律师阿卜杜勒 · 阿哈德 · 沙赫说。他认为，大多数在比赛中受伤的骆驼，并没有得到恰当的医疗护理。 “ 村民们用当地的药物治疗伤口。这太残忍了。 ”

不过，斗骆驼爱好者们对这些批评却不屑一顾，宣称这是旁遮普省心脏地带的一项传统。





“ 这显示了我们的文化， ” 当地老人穆罕默德 · 阿里 · 贾托伊说， “ 人们聚集在这里，互相问候，忘记了生活的种种压力和焦虑。 ”

法新社在报道中表示，巴基斯坦几乎没有执行任何形式的动物比赛禁令。去年，该国通过了一项关于《防止虐待动物法案》的修正案。修正案建议：鼓励动物斗殴的罚款应从 50 卢比增加到 30 万卢比。

事实上，不仅是在巴基斯坦，斗骆驼比赛在阿富汗和中东地区也很常见。

甚至可以追溯到几千年前。

在土耳其，当地政治家还试图申请将这项活动列入联合国教科文组织非物质世界遗产名录。

不过，这到底是文化传统还是残忍虐待？

随着动物保护主义的兴起，传统显然受到了挑战。

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