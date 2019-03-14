蓬佩奥：只要符合美国利益就能合作 不看人权状况

当地时间 3 月 13 日，美国国务院发布《 2018 人权国别报告》，对全球近 200 个国家过去一年的人权状况加以记录。

在这一报告的序言中，美国国务卿蓬佩奥披露了一项美国外交的 “ 重大公开秘密 ” ：就国际关系而言，经济利益一直大于人道主义问题。也就是说，无论一个国家的人权记录如何，只要符合本国利益，美国就会与这一国家进行合作。





蓬佩奥在这一报告的序言中直白而坦率地写道， “ 这届政府的政策就是和那些能够推进美国利益的政府合作，不管他们（人权）记录如何。 ”

但是，他补充道，只有那些尊重人权和基本自由的国家才符合美国的利益。





俄罗斯卫星通讯社称，一直以来，美国外交政策的核心问题就是，在务实、现实的外交政策和自封为 “ 全球人权监督者 ” 的角色当中寻求平衡。国际关系的现实表明，这两个优先项并不总是一致。

俄罗斯卫星通讯社以沙特为例进行说明：特朗普和沙特之间达成了 1100 亿美元的武器交易，自然而然，在沙特记者卡舒吉被谋杀后，他还是要为自己这一交易辩护。

从历史上看，蓬佩奥的这一表述并不具有开创性。

1964 年，专注于拉美事务的美国外交官曼恩（ Thomas Clifton Mann ）就曾提出这一思想。曼恩认为，独裁国家只要符合美国的经济利益，美国就不会去干涉他们。曼恩基本上把美国的经济利益置于美国的政治利益和人权记录之上。





2012 年，斯通（ Oliver Stone ）和库兹尼克（ Peter Kuznick ）在他们合著的《不为人知的美国历史》一书中写道， “ 他（曼恩）宣布，现在评判拉美国家的标准将是它们如何促进美国的利益，而不是本国人民的利益。 ”

蓬佩奥在《 2018 人权国别报告》中的表述和曼恩的想法有异曲同工之妙，可以看做是曼恩思想的逻辑延伸。

追溯历史，这一政策可以让人想起 19 世纪英国首相帕麦斯顿的那句经典名言， “ 没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永远的利益。 ”





Twitter

sgnypost





