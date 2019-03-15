贸谈进程反覆 标指纳指窄幅低收

中美贸易谈判再传出负面消息，彭博报道，“习特会”很可能延迟到4月举行，消息亦称贸易协议或与习近平国事访美一事捆绑，加上美国参议院否决总统的南部边境紧急状态令，都令美股周四投资气氛审慎，大市窄位反覆，收市个别发展。另一方面，市场继续关注英国脱欧问题，在国会仍要进行连串表决等不稳定因素下，英镑从周三所见的9个月高位大幅回落。美元造好，金价跌穿1300美元。
英镑回吐 挫至1.32水平
美股三大指数初段变动不大，之后数据显示美国楼市持续降温，美股一度跌幅扩大，道指初段曾挫81点，低见25621点；但很快回稳，收市反覆回升7点，报25709点；标指跌0.09%，收报2808点，终止“三连涨”；纳指回吐0.16%，收报7630点。美股大型科技股普遍下滑，Facebook旗下应用程式近日遭遇大规模停止运作，亦有消息称公司用户数据交易正受到当局刑事调查，股价收市挫1.8%；苹果则攀升超过1%。
欧股普遍向上，其中法股升0.82%，英股上扬0.37%，德股表现稍逊，微涨0.13%，因德国最大航空公司汉莎业绩不理想，拖累股价下挫。亚股个别发展，日股未能守住初段升势，最后平收。
英国国会周三投票排除无协议脱欧后，英镑一度冲上9个月高位，最高报1.3383美元，当天急升2%；国会周四表决支持押后退欧限期，镑回软到1.3209，尾段报1.3225美元，跌0.84%。英国国会未来几天将继续有脱欧相关表决，分析师预期英镑继续波动。BMO欧洲外滙策略负责人加洛（Stephen Gallo）建议投资者暂时不要动手上的英镑，并确保已经针对可能出现的大幅波动做好对冲。
美滙指数结束4天跌势，尾段回升0.32%，报96.78，美元兑欧罗涨0.21%，报1.1303，兑日圆升0.47%，报111.69日圆。强美元推低金价，纽约期金每盎斯收报1295.1美元，跌14.2美元或1.1%。
美新屋销售下滑6.9%
美国1月新屋销售下滑6.9%，以年率计报60.7万间，跌幅远大于分析师估计的0.6%，反映楼市今年首季仍然疲弱，尽管按揭利率已经下调。
另外，美国首次申领失业救济人数上周增加6000人，录得22.9万，高于市场预期的22.5万。美国2月进口价格按年计连续第三个月下跌，降1.3%，反映整体物价趋势仍然疲软。
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