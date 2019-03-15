贸谈进程反覆 标指纳指窄幅低收





中美贸易谈判再传出负面消息，彭博报道，“习特会”很可能延迟到 4 月举行，消息亦称贸易协议或与习近平国事访美一事捆绑，加上美国参议院否决总统的南部边境紧急状态令，都令美股周四投资气氛审慎，大市窄位反覆，收市个别发展。另一方面，市场继续关注英国脱欧问题，在国会仍要进行连串表决等不稳定因素下，英镑从周三所见的 9 个月高位大幅回落。美元造好，金价跌穿 1300 美元。





英镑回吐 挫至 1.32 水平





美股三大指数初段变动不大，之后数据显示美国楼市持续降温，美股一度跌幅扩大，道指初段曾挫 81 点，低见 25621 点；但很快回稳，收市反覆回升 7 点，报 25709 点；标指跌 0.09% ，收报 2808 点，终止“三连涨”；纳指回吐 0.16% ，收报 7630 点。美股大型科技股普遍下滑， Facebook 旗下应用程式近日遭遇大规模停止运作，亦有消息称公司用户数据交易正受到当局刑事调查，股价收市挫 1.8% ；苹果则攀升超过 1% 。





欧股普遍向上，其中法股升 0.82% ，英股上扬 0.37% ，德股表现稍逊，微涨 0.13% ，因德国最大航空公司汉莎业绩不理想，拖累股价下挫。亚股个别发展，日股未能守住初段升势，最后平收。





英国国会周三投票排除无协议脱欧后，英镑一度冲上 9 个月高位，最高报 1.3383 美元，当天急升 2% ；国会周四表决支持押后退欧限期，镑回软到 1.3209 ，尾段报 1.3225 美元，跌 0.84% 。英国国会未来几天将继续有脱欧相关表决，分析师预期英镑继续波动。 BMO 欧洲外滙策略负责人加洛（ Stephen Gallo ）建议投资者暂时不要动手上的英镑，并确保已经针对可能出现的大幅波动做好对冲。





美滙指数结束 4 天跌势，尾段回升 0.32% ，报 96.78 ，美元兑欧罗涨 0.21% ，报 1.1303 ，兑日圆升 0.47% ，报 111.69 日圆。强美元推低金价，纽约期金每盎斯收报 1295.1 美元，跌 14.2 美元或 1.1% 。





美新屋销售下滑 6.9%





美国 1 月新屋销售下滑 6.9% ，以年率计报 60.7 万间，跌幅远大于分析师估计的 0.6% ，反映楼市今年首季仍然疲弱，尽管按揭利率已经下调。





另外，美国首次申领失业救济人数上周增加 6000 人，录得 22.9 万，高于市场预期的 22.5 万。美国 2 月进口价格按年计连续第三个月下跌，降 1.3% ，反映整体物价趋势仍然疲软。





由于地缘政治因素令全球石油供应紧张，刺激布兰特期油曾攀至

4

个月高位

68.14

美元，收市回落到每桶

67.23

美元，倒跌

0.5%

；纽约期油升

0.6%

，每桶收报

58.61

美元，为连续第

4

日上扬。

（信报）

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