美国务卿将会见油企高管 推动原油出口和伊朗政策

根据了解日程安排的两家石油企业的三位消息人士透露，美国国务卿蓬佩奥周二在一会议上发表讲话前将会见油企高管，敦促他们帮助政府努力提高对亚洲的原油出口和支持孤立伊朗的政策。





此次会见是特朗普政府一项重大新举措的一部分，旨在说服行业高管支持其 “ 以能源为主导 ” 的政策计划，该计划寻求通过迅速扩大美国石油和天然气出口来推进外交和政策目标。这一举措在说服中国、波兰、日本和韩国等国购买更多美国石油和天然气方面已经取得了成功。





这些知情人士表示，蓬佩奥计划与高管们讨论如何通过加强与其他中东国家的关系，增强美国在全球，尤其是亚洲，的能源主导地位，并进一步孤立伊朗。美国去年再次对伊朗实施了制裁。目前还不清楚会议的地点和时间。









在休斯敦与有企高管会晤后，蓬佩奥将在 IHS Markit 的剑桥能源周 (CERAWeek) 会议上发表讲话。剑桥能源周会议是美国油气行业规模最大的年度会议。根据一份官方日程安排，他计划在上午晚些时候会见国务院工作人员。









西方石油拒绝置评。雪佛龙对此不予置评。记者未能立即联系到道达尔公司代表就此置评。其他公司没有立即回应置评请求。

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路透社

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