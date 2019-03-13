韩国歌手网络共享性爱视频 10多个不雅视频系偷拍

施暴、吸毒、性侵、性贿赂、共享不雅视频 …… 过去几个月成为韩国娱乐圈热点的 “ 胜利事件 ” 随着警方调查深入，已从单纯的夜总会员工殴打客户事件，逐渐被揭出更多惊人内幕。 12 日， SBS 电视台等多家韩国媒体进一步曝光称，与 BIGBANG 成员胜利在社交媒体上共享不雅视频的两名歌手之一是韩国歌手郑俊英，他与朋友在社交媒体共享 10 多个偷拍的不雅视频。

郑俊英曾于 2016 年因涉嫌偷拍遭一名女性起诉。 12 日，《韩国经济》援引韩国知名八卦媒体 Dispatch 爆料称，胜利、郑俊英以及 FTISLAND 组合成员崔钟勋在群聊中多次共享不雅视频，视频当事人包括多位韩国偶像歌手。正在海外拍摄节目的郑俊英当日紧急回韩接受警方调查，《两天一夜》《在当地吃得开吗》等多档综艺均表示停止让郑俊英继续参加节目录制，并尽量删除他的镜头。

另据韩国

KBS

电视台报道，受

“

胜利事件

”

牵连，过去

40

多天

YG

娱乐股票价格震荡下跌

12%

，市值蒸发掉

927

亿韩元

。韩国证券交易所

12

日甚至将

YG

娱乐指定为

“

抛售过热

”

股票，以防止抛售行为过度集中。





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