新西兰总理承诺收紧枪械管制法律 民众纷纷抢购

综合报道，当地时间17日，新西兰总理阿德恩说，她将要求“脸书”等社交媒体交代，为何允许枪击案的过程在它们的平台上直播或转载，并表示这些科技公司“尚有很多问题有待回答”。
新西兰总理：社交媒体要做出交代
报道称，尽管新西兰警方在获悉日前对两座清真寺发动恐袭的凶手通过“脸书”直播杀戮实况后，第一时间联系了“脸书”公司，但当时凶手作案的内容已直播了17分钟。
而且许多网民也迅速地在推特、优兔、照片墙（Instagram）、WhatsApp等平台转发了相关内容。
新西兰总理阿德恩17日在记者会上表示，新西兰当局正尽全力删除有关视频和信息，但社交媒体必须负起把关的最大责任。
她表示，她也认同澳大利亚总理莫里森的看法，即现有针对社交媒体的法律还不够严厉。
她还说，她将要求“脸书”等社交媒体交代，为何允许枪击案的过程在它们的平台上直播或转载，并表示这些科技公司“尚有很多问题有待回答”。
新西兰的“脸书”负责人加尔利克17日发表声明称，将会“全天候移除违法内容”，并表示在枪击案发生后的24小时，“脸书”已删除了在全球流传的150万个相关视频，其中超过120万个视频被禁止上传。
据报道，除了通过“脸书”直播枪击过程，凶手在作案前曾以批量邮件的方式把他的“宣言”发给了新西兰总理阿德恩、新西兰在野党领袖、新西兰国会议长和大约70家媒体。
阿德恩透露，新西兰总理公署在事发前9分钟收到有关宣言，并立刻转发给警方。
“它没有具体描述（作案）地点，也没有其他细节，但阐述了引发这场袭击的极端主义思想。”
据了解，凶手的“宣言”充满反移民、白人至上等想法。
阿德恩办公室发言人说，尽管当局在事发前数分钟收到这份“宣言”，但以有关内容和发送时间来说，“根本无法预防袭击的发生”。
警方6分钟紧急响应枪击案
新西兰警察总长布什（Mike Bush）在17日的新闻发布会中特别回应了公众对警方在15日恐袭事件中响应时间的质疑。
他说，警方于15日下午1时41分收到第一个打入111的电话。第一个武装警察小组于下午1时47分赶到现场。这是6分钟的紧急响应。
他表示，“在10分钟内，我们的武装警察部队（Armed Offenders Squad）赶赴现场。在36分钟内，1名逃窜中的疑犯被擒获缉拿。”
布什总长说，我对警方对这次可怕的袭击事件中作出的快速反应感到自豪。
此外，布什还指出，此案据信只有1人涉案，即已落网及被控的28岁的澳大利亚籍嫌犯塔兰特。之前被捕的另外3人并未涉案，其中1名女嫌犯已经获释。
不过布什表示，在还没有完全确定究竟有多少人涉案之前，他不会妄下定论。
他还在17日的记者会上表示，3月15日恐怖袭击事件发生后，新西兰，特别是克赖斯特彻奇市的警力都大大加强。警察在街头、商业中心、学校和空中都已经加强了巡视。
枪管将收紧 当地民众纷纷抢购
新西兰总理阿德恩在枪击案发生后，承诺收紧枪械管制法律，包括考虑禁止半自动枪械，令各地枪械店生意突增，新西兰民众趁政府宣布新措施前纷纷抢购枪械。
新西兰奥克兰一家枪支店铺的老板发现半自动枪械的销量大幅增长，并且经常接到询问半自动枪械价格及库存量的电话。
16日，新西兰枪支持有者及卖家在社交媒体“脸书”上表示，新西兰各地大量半自动枪械、弹药及杂志被售出。
新西兰总理阿德恩对此回应称，相关情况仍在检查中，但尚未得到证实。
她表示，“我想深入了解是否已经发生过这种情况”。但她同时表示自己不会退缩。
根据新西兰现有法律，超过16岁者在完成安全课程和接受警方调查背景后，可以申请有效期达10年的持枪执照。
新西兰有近25万人持有枪支执照，但只需要登记军用式半自动枪，大多数人都没有被当局记录。
此次枪击案的嫌犯塔兰特于2017年11月合法取得拥枪许可证，先后买了5支枪，包括在枪击案中使用的两支半自动枪械。
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