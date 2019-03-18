    • 2019年3月18日

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    新西兰总理承诺收紧枪械管制法律 民众纷纷抢购

    星期一, 三月 18, 2019

    综合报道，当地时间17日，新西兰总理阿德恩说，她将要求脸书等社交媒体交代，为何允许枪击案的过程在它们的平台上直播或转载，并表示这些科技公司尚有很多问题有待回答

    新西兰总理：社交媒体要做出交代
    　　
    报道称，尽管新西兰警方在获悉日前对两座清真寺发动恐袭的凶手通过脸书直播杀戮实况后，第一时间联系了脸书公司，但当时凶手作案的内容已直播了17分钟。
    　　
    而且许多网民也迅速地在推特、优兔、照片墙（Instagram）、WhatsApp等平台转发了相关内容。
    　　
    新西兰总理阿德恩17日在记者会上表示，新西兰当局正尽全力删除有关视频和信息，但社交媒体必须负起把关的最大责任。
    　　
    她表示，她也认同澳大利亚总理莫里森的看法，即现有针对社交媒体的法律还不够严厉。
    　　
    她还说，她将要求脸书等社交媒体交代，为何允许枪击案的过程在它们的平台上直播或转载，并表示这些科技公司尚有很多问题有待回答

    新西兰的脸书负责人加尔利克17日发表声明称，将会全天候移除违法内容，并表示在枪击案发生后的24小时，脸书已删除了在全球流传的150万个相关视频，其中超过120万个视频被禁止上传。
    　　
    据报道，除了通过脸书直播枪击过程，凶手在作案前曾以批量邮件的方式把他的宣言发给了新西兰总理阿德恩、新西兰在野党领袖、新西兰国会议长和大约70家媒体。
    　　
    阿德恩透露，新西兰总理公署在事发前9分钟收到有关宣言，并立刻转发给警方。
    　　
    它没有具体描述（作案）地点，也没有其他细节，但阐述了引发这场袭击的极端主义思想。
    　　
    据了解，凶手的宣言充满反移民、白人至上等想法。
    　　
    阿德恩办公室发言人说，尽管当局在事发前数分钟收到这份宣言，但以有关内容和发送时间来说，根本无法预防袭击的发生

    警方6分钟紧急响应枪击案
    　　
    新西兰警察总长布什（Mike Bush）在17日的新闻发布会中特别回应了公众对警方在15日恐袭事件中响应时间的质疑。
    　　
    他说，警方于15日下午141分收到第一个打入111的电话。第一个武装警察小组于下午147分赶到现场。这是6分钟的紧急响应。
    　　
    他表示，10分钟内，我们的武装警察部队（Armed Offenders Squad）赶赴现场。在36分钟内，1名逃窜中的疑犯被擒获缉拿。
    　　
    布什总长说，我对警方对这次可怕的袭击事件中作出的快速反应感到自豪。

    此外，布什还指出，此案据信只有1人涉案，即已落网及被控的28岁的澳大利亚籍嫌犯塔兰特。之前被捕的另外3人并未涉案，其中1名女嫌犯已经获释。
    　　
    不过布什表示，在还没有完全确定究竟有多少人涉案之前，他不会妄下定论。
    　　
    他还在17日的记者会上表示，315日恐怖袭击事件发生后，新西兰，特别是克赖斯特彻奇市的警力都大大加强。警察在街头、商业中心、学校和空中都已经加强了巡视。

    枪管将收紧 当地民众纷纷抢购
    　　
    新西兰总理阿德恩在枪击案发生后，承诺收紧枪械管制法律，包括考虑禁止半自动枪械，令各地枪械店生意突增，新西兰民众趁政府宣布新措施前纷纷抢购枪械。
    　　
    新西兰奥克兰一家枪支店铺的老板发现半自动枪械的销量大幅增长，并且经常接到询问半自动枪械价格及库存量的电话。
    　　
    16日，新西兰枪支持有者及卖家在社交媒体脸书上表示，新西兰各地大量半自动枪械、弹药及杂志被售出。

    新西兰总理阿德恩对此回应称，相关情况仍在检查中，但尚未得到证实。
    　　
    她表示，我想深入了解是否已经发生过这种情况。但她同时表示自己不会退缩。
    　　
    根据新西兰现有法律，超过16岁者在完成安全课程和接受警方调查背景后，可以申请有效期达10年的持枪执照。
    　　
    新西兰有近25万人持有枪支执照，但只需要登记军用式半自动枪，大多数人都没有被当局记录。
    　　
    此次枪击案的嫌犯塔兰特于201711月合法取得拥枪许可证，先后买了5支枪，包括在枪击案中使用的两支半自动枪械。

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