时间“倒流”首次在量子计算机上实现

据英国《独立报》近日报道，由美国、瑞士和俄罗斯科学家组成的一个国际科研团队，在《科学报告》杂志撰文称，他们首次借助一台量子计算机，逆转了 “ 时间之箭 ” 的方向。这一违背常识的突破性研究，可能会改变我们对统辖宇宙的机制和过程的理解，也有望促进量子计算机的发展。

研究人员称，热力学第二定律告诉我们，时间是线性的，只能沿一个方向运动；系统总是从有序到无序，而非相反。但在最新实验中，他们使用量子计算机，让时间 “ 倒退 ” ，正如桌子上散落的台球重回其最初的三角形排列的起点。

首席研究员、俄罗斯莫斯科物理科学与技术研究所（ MIPT ）量子信息物理学实验室负责人戈尔代 · 勒斯维吉博士说： “ 我们人为地创建了一种与热力学时间箭头反方向演进的状态。 ”





他们使用的是一台由电子 “ 量子比特 ” （ qubits ）构成的量子计算机。量子比特是量子计算机的基本信息单位，由 “1”“0” 或这两者的混合 “ 叠加 ” 来描述。

在实验中，他们启动了一个 “ 进化程序 ” ，该程序使量子比特进入一种逐渐复杂的 1 和 0 不断变化的状态。在此过程中，量子比特失去了秩序，就像摆好的台球被撞击，散落各处一样。但随后，另一个程序修改了量子计算机的状态，使其 “ 向后 ” 演进，从混乱变为有序，这意味着量子比特重回初始状态。

研究人员发现，当使用两个量子比特时， “ 时间逆转 ” 的成功率为 85% ；而当使用 3 个量子比特时，成功率下跌到 50% 。他们认为，随着所用设备的复杂程度不断提高，错误率有望下降。

他们同时表示，这项实验也有望促进量子计算机的开发。勒斯维吉说：

“

我们的算法可以更新，并用来测试为量子计算机编写的程序，消除噪音和错误。

”

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