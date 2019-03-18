    • 2019年3月18日

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    时间“倒流”首次在量子计算机上实现

    星期一, 三月 18, 2019

    据英国《独立报》近日报道，由美国、瑞士和俄罗斯科学家组成的一个国际科研团队，在《科学报告》杂志撰文称，他们首次借助一台量子计算机，逆转了时间之箭的方向。这一违背常识的突破性研究，可能会改变我们对统辖宇宙的机制和过程的理解，也有望促进量子计算机的发展。
    　　
    研究人员称，热力学第二定律告诉我们，时间是线性的，只能沿一个方向运动；系统总是从有序到无序，而非相反。但在最新实验中，他们使用量子计算机，让时间倒退，正如桌子上散落的台球重回其最初的三角形排列的起点。
    　　
    首席研究员、俄罗斯莫斯科物理科学与技术研究所（MIPT）量子信息物理学实验室负责人戈尔代·勒斯维吉博士说：我们人为地创建了一种与热力学时间箭头反方向演进的状态。

    他们使用的是一台由电子量子比特qubits）构成的量子计算机。量子比特是量子计算机的基本信息单位，由“1”“0”或这两者的混合叠加来描述。
    　　
    在实验中，他们启动了一个进化程序，该程序使量子比特进入一种逐渐复杂的10不断变化的状态。在此过程中，量子比特失去了秩序，就像摆好的台球被撞击，散落各处一样。但随后，另一个程序修改了量子计算机的状态，使其向后演进，从混乱变为有序，这意味着量子比特重回初始状态。
    　　
    研究人员发现，当使用两个量子比特时，时间逆转的成功率为85%；而当使用3个量子比特时，成功率下跌到50%。他们认为，随着所用设备的复杂程度不断提高，错误率有望下降。
    　　
    他们同时表示，这项实验也有望促进量子计算机的开发。勒斯维吉说：我们的算法可以更新，并用来测试为量子计算机编写的程序，消除噪音和错误。

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