美朝峰会突然破裂 给朝鲜半岛无核化的外交努力蒙上阴影

美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩的第二次峰会周四在制裁问题上谈崩，而且双方给出的解释也互相矛盾，让人质疑无核化谈判的前景。
特朗普表示，在越南首都举行的两天会谈在建立关系和无核化这一主要问题上取得了良好进展，但是重要的是不要仓促达成一项糟糕的协议。他说，他因朝鲜提出令人无法接受的要求而退出了谈判。
“完全是制裁问题，”峰会提前结束后特朗普对记者表示。“基本上来说，他们想要彻底解除制裁，但我们不能这么做...我们不得不放弃。”
然而在特朗普离开河内几小时后，朝鲜外务相李勇浩于午夜后召开记者会称，朝鲜只是寻求解除“事关人民生计”的部分制裁，与军事方面的制裁无关。
李勇浩表示，朝鲜在与美国的峰会上提出了务实的提议，包括让两国的工程师拆除宁边核设施。
“根据两国当前的信任水平，这是我们能够采取的最大的无核化举措，”李勇浩对记者表示。朝鲜官员很少与记者交流。
“很难说还会有比我们的提议更好的东西了。我们可能不再有这种机会。我们需要在实现无核化的道路上迈出第一步。我们的基本立场永远不会改变，即使美国寻求进行更多会谈，我们的立场也不会变化，”李勇浩称。
朝鲜外务省副相崔善姬在同一个记者会上表示，她觉得美国方面拒绝部分解除制裁以换取拆除宁边核设施后，金正恩“可能会失去达成协议的意愿”，而这是“我们以前从未提出过的提议。”
朝鲜官方媒体朝中社(KCNA)周五表示，金正恩与特朗普决定继续进行富有成效的会谈，解决他们在河内峰会上讨论的问题，以实现朝鲜半岛无核化，并使美朝关系取得突破性进展。
白宫发言人桑德斯被问到朝鲜的声明时称，特朗普总统知道朝鲜方面的评论，除了特朗普在河内记者会上的评论，白宫没有什么补充。
桑德斯表示，特朗普告诉韩国和日本领导人，美国将继续与他们合作，并与朝鲜会谈。特朗普在越南峰会结束后乘坐空军一号返回美国途中与韩国总统文在寅和日本首相安倍晋三通话，桑德斯告诉在机上的记者。
特朗普和金正恩进行了一上午的会谈之后，未按计划在大都会酒店(Metropole)共进工作午餐。
未能和朝鲜达成协议对于特朗普而言是一次挫败。特朗普在国内正因与俄罗斯的关系和前私人律师科恩(Michael Cohen)的作证而面临压力。科恩指控特朗普在就任总统后有违法行为。
谈判破裂令人质疑特朗普政府的准备工作，以及特朗普个人随性外交风格。
两位领导人周三会面时，情况似乎充满希望，在二者共进晚宴前还预计会谈能够取得成功。
白宫甚至还信心满满地安排在会谈结束时举行“联合声明签字仪式”。和工作午餐一样，这个仪式也未进行。
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“没有达成协议令人意外，尤其是考虑到他们两人昨天晚上还谈笑风生，”韩国国家安全战略研究所资深研究员Lim Soo-ho称。
“但今天没有达成协议并不意味着未来几个月也不会达成协议。这说明对两位领导人而言，像上次在新加坡那样向对方做出空泛的表态有着太高的风险。”
美国国务院负责东亚事务的前助理国务卿Daniel Russel称，谈判失败表明特朗普举行峰会太过仓促。
“河内峰会证明了富兰克林的名言：没有准备就是在准备失败，”他说。“缩小分歧、探寻选择方案的艰难外交工作并没有完成，两位领导人遭遇无法克服的分歧也就不奇怪了。”
朝峰会无协议而终的消息打压韩元和地区股市。韩国综合股价指数收低1.8%，为2018年10月以来最大单日百分比跌幅。
中国国务委员兼外交部长王毅称，美朝谈判已经进入深水区，难免会遇到这样那样的困难。但中国希望双方能够继续对话，也愿继续为此发挥建设性作用。
没有迹象显示特朗普和金正恩、或两国谈判人员将于何时再度会谈。
美国国务卿蓬佩奥称美国和朝鲜可能举行进一步会议，但目前尚未确定具体计划。(路透社)
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