特朗普会晤“热带特朗普” 承诺美国向巴西提供更多支持

美国总统特朗普周二与有着“热带特朗普”之称的巴西总统博尔索纳罗(Jair Bolsonaro)相谈甚欢，两人在政治上都拥护保守和民粹主义立场。特朗普承诺，美国将更多地支持巴西在全球舞台上施展抱负。
在白宫玫瑰花园举行的联合记者会上，特朗普称他对博尔索纳罗表示，将视巴西为重要的非北约(NATO)盟国，而且可能更进一步，支持巴西加入北约。
作为西半球最大两个经济体的领导人，特朗普和博尔索纳罗讨论了如何扩大贸易，并致力于降低壁垒。
“巴西生产很棒的产品，我们也生产很棒的产品，我们过去的贸易从没有达到应有的水平。在某些方面，可以(比目前)好得多，”特朗普称。
他们就农产品贸易达成了初步协议，放宽巴西市场对美国小麦和猪肉的准入，并有可能恢复巴西新鲜牛肉在美国市场的销售。
中国与巴西的贸易和投资合作已超越美国，这让双方的讨论倍感困扰。博尔索纳罗在竞选时对中国持批评态度，但与特朗普会谈结束数小时后即宣布，他将在今年下半年访问中国。
巴西财政部长格德斯(Paulo Guedes)周一敦促美国，若希望改变现状，应向巴西进一步开放市场。
特朗普还表示，他支持巴西加入经济合作暨发展组织(OECD)。
但据格德斯称，美国的支持并不是无偿的。他周二稍早对记者表示，作为交换，美国要求巴西放弃在世界贸易组织(WTO)的部分权益。(路透社)
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