泰国通缉犯变装投票被警方识破 慌张跳入池塘溺亡

泰国3月24日起将举行大选，3月17日则是身处外地或国外的泰国人可以提前投票的日子，当天也吸引了大批民众不畏炎热出门投票，甚至连一名通缉犯也忍不住来到投票所。不过，这名经过变装的男子却未逃过警方的“火眼金睛”，他为躲避追捕而最终跳入池塘中溺死。
综合泰国《民族报》、泰国中文网等媒体报道，这名“顶风作案”的男子是43岁的普考，他因涉嫌诈骗涉案多达19起，身背多张通缉令。为了投票，普考戴了假发进行变装，但仍被在投票站附近的警方识破。
媒体称，普考注意到其中一位警察对同伴发出的信号，随即慌张逃离，跑进了附近的一座寺庙中并跳进了池塘。当追上来的警察到达寺庙时，只在岸边发现了他的鞋子。警方随即出动潜水员救人，经过1个半小时的搜救后，终于找到了这名通缉犯，但是他早已没有了生命迹象。
根据泰国选举制度，泰国选民将在大选期间选出500名下议院议员，这些人将与全国维持和平秩序委员会指派产生的250名上议院议员联合投票，最终选出新一任执政党和总理。除了泰国现任总理巴育之外，代表民主党的阿披实、为泰党提名的泰达拉、新未来党提名的塔纳通都是此次大选的热门候选人。泰国将于24日举行8年来首次大选。
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