美参议员为解决气候变化问题支招：结婚生孩子

“相爱，结婚然后生孩子”，这是美国一名参议员为解决气候变化问题所提出的“严肃”建议。
据美国有线电视新闻网报道，美国参议员迈克·李（Mike Lee）26日在参议院提出了这一建议。当天，参院民主党在“绿色新政”框架下提案经济改革计划。然而，迈克·李却反批“绿色新政”很“荒谬”。
当时，迈克·李还拿出了一张海报，上面画着“骑着恐龙、持枪扫射的前总统里根”。他将“绿色新政”与海报上的里根作比较称，虽然形象“令人敬畏”，但却没有描绘现实。
随后，迈克·李提出了自己针对气候变化问题的建议。
“气候变化的解决方案不是我们本周在参议院考虑的不太严肃的决议，而是人类繁荣的严肃事务，”他说，“在任何时候、任何地方解决我们如此多问题的办法，就是相爱，结婚并生一些孩子。”
在迈克·李看来，气候变化是一项工程性挑战，因此最好通过增加美国人口来解决问题。
“人类想象力的问题无法通过法律来解决，而是应该通过更多的人来结局，”他说，“更多的人则意味着更大市场，需要更多创新。我们需要解决长期大规模的问题。”
迈克·李的新闻秘书康恩·卡罗尔向美国有线电视新闻网表示，李目前正致力于通过带薪育儿假的相关立法。
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