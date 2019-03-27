一天抓近4000人 美边境逮捕无证移民数量达新高

据美媒26日报道，美国海关和边境保护局数据显示，过去一个月，单日企图从墨西哥进入美国的非法移民超过了2006财年以来的平均水平。
据NBC新闻报道，一名国土安全部官员和另外两名知情美国官员表示，现有拘留中心的容量已经达到极限，国土安全部目前正在与国防部谈判，以处理美国军事基地的问题。
据一位国防部官员称，美国卫生与公众服务部已要求国防部为5000名儿童提供床位，但国防部尚未批准这一请求。
3月19日，CBP官员和特工逮捕了3974名移民，这是自特朗普政府执政以来最高的单日记录。自2月中旬以来的六天，已突破3595人，超过2006财年3530人的日均水平。
美国国土安全部一名官员对NBC新闻说，他们正在制定一项计划，允许国防资金和人员用在运送需要医疗运输的移民。国土安全部的要求包括利用国防部的土地建造设施，在被拘留的移民等待遣返或庇护听证会期间，为他们提供住所。
报道称，特朗普政府已经在边境部署了数千名美国军人，帮助加强现有的“边境”，比如在围栏上悬挂铁丝网，并计划将这些“边境”保持到9月。而这些部队与移民没有直接接触，国防官员对军人与移民之间的接触持谨慎态度。
根据美国的一项法律，军队不能被用来执行国内法，这在军队和移民之间造成了障碍。
然而，移民儿童的存在对美国边境人员提出了新的挑战。去年12月，两名儿童在经过长途跋涉前往美国后在CBP的监护下死亡。此外，联邦法院的一项被称为弗洛雷斯和解协议的裁决使国土安全部不能将儿童，甚至是那些与父母在一起的儿童关押超过20天。
越来越多移民的涌入导致CBP开始释放原本关押的移民。据国土安全部一位官员说，这些移民通常会被大量释放，给当地的慈善机构和庇护所带来巨大压力。
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