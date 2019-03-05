上海持续控管媒体 华尔街见闻被罚

中国上海持续管控媒体，对财经新闻网站“华尔街见闻”开罚，理由是违规登载新闻资讯。据了解，该网站近期刊登太多时政新闻是导致被监管盯上的原因。





根据微信公号“网信上海”，上海市网信办 4 日公告，近日对经营华尔街见闻网站及 app 的上海阿牛信息科技有限公司作出罚款的处罚决定，指其在未获得网路新闻资讯服务资格的情况下，违规登载新闻资讯，“且内容导向存在偏差，扰乱网络信息传播秩序”。





根据“互联网新闻信息服务管理规定”，违反相关规定的处罚为人民币 1 万元以上、 3 万元以下罚款。





“华尔街见闻”负责人表示接受处罚，并将按照网信部门要求，对问题进行全面整改。





在中国，透过网路发布新闻资讯，必须取得“互联网新闻信息服务许可”，禁止未经许可或超越许可范围的讯息发布。





华尔街见闻以编译海内外财经新闻为主，有内部员工表示，这次被行政处罚，主要原因是近期刊出太多时政新闻，被当局认为超出财经新闻的范围，借此机会要求整改。





去年 8 月，在上海成立的新媒体“好奇心日报”也曾被责令整改一个月，理由同样是违规提供时政新闻服务、非法组建新闻采编团队。





当时，上海佩珀文化传播有限公司被指在旗下媒体好奇心日报上开设“原创新闻”栏目、刊登大量外媒时政类文章，相关行为严重违反中国的“网络安全法”、“互联网新闻信息服务管理规定”等法律法规。（中央社）

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