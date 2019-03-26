印尼狮航宣布弃用波音改用空客:“业务发展”需要

据印尼《雅加达邮报》25日消息，印尼狮航当天宣布弃用波音747-700型飞机，改用其竞争对手空客公司的330-900NEO型飞机。
报道称，印尼狮航自2009年4月23日起开始使用波音747-700型飞机。此款飞机内部拥有12个商务舱和492个经济舱座位。
狮航发言人达南·曼达拉·普里汉托罗表示，波音此型号飞机“表现良好”，因为可以不间断地高速行驶长途航线，可运送大批乘客或大量货物。“狮航很自豪能够在过去10年运营被称为‘天空女王’的飞机，”普里汉托罗说。
至于转而选择空客飞机，普里汉托罗解释称，是该航司应对航空业务市场动态的一项战略举措。“空客330-900NEO型飞机将于5月开始逐步抵达印度尼西亚。今年，狮航将可以收到两架此型号飞机，”他还说道。
普里汉托罗表示，该航空公司为新机型的运营做了最佳准备，包括飞行员、机组人员、技术人员及地勤人员等人力资源，还为此建立了培训中心。“狮航很高兴将空客330-900NEO型飞机纳入其飞行即对中，因为它符合远程航空业务的发展，”普里汉托罗补充说道。
报道还提到，去年，印尼狮航订购了10架空客330-900NEO型飞机。空客方面计划于2019年和2020年完成交付。
“今日俄罗斯”称，印尼狮航此决定是在该航司下属波音飞机坠机事故后做出的。5个月内的两次坠机事故为这家全球最大飞机制造商波音公司带来了国际风暴。
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