涉多项罪名遭众院调查 特朗普：这是总统级骚扰

“妨碍司法、腐败、滥用权力、通俄……”
美国民主党日前对特朗普展开猛烈攻势，众议院司法、情报、税务等委员会齐上阵，用一个又一个的调查“围攻”总统。目前已经有81个和特朗普相关的个人及组织被要求提供相关文件，配合调查。
特朗普显然也“不好惹”，再次利用线上发推、线下讲话的方式愤怒“反击”，斥民主党人的行为是“总统级骚扰”。
据《华盛顿邮报》当地时间5日报道，纽约州监管机构已经向特朗普集团的保险经纪公司怡安集团发出了长达9页的传票，这是对特朗普集团商业行为大规模调查的一部分。
此前，特朗普的前私人律师科恩在国会众议院举行的听证会上透露，特朗普为了保险目的，夸大了公司资产。
怡安集团证实，该公司确实收到了传票，“按照我们的政策，我们将与所有监管机构合作，但不会对具体的客户问题发表评论。”
众议院司法委员会：重点调查特朗普是否“妨碍司法、腐败和滥用权力”
就在前一天（当地时间3月4日），众议院司法委员会宣布，会对美国总统特朗普发起了一项新的调查，该调查重点关注其执政期间是否“妨碍司法、腐败和滥用权力”。
众议院司法委员会主席杰里•纳德勒（Jerry Nadler）表示，该委员会正在向81名与特朗普有联系的人发送文件请求，以此为全面调查“建立公开记录”。
此次调查范围极广，包括白宫、特朗普竞选团队、特朗普家人及家族企业等。特朗普的两个儿子小特朗普、埃里克·特朗普，女婿杰瑞德·库什纳，前司法部长、前白宫律师等都需提供相关文件。接到提供文件要求的个人及组织需在两周内给予回复，否则他们将被直接传唤受审。
这一调查将涉及一系列广泛的问题，包括特朗普与俄罗斯的商业往来、前联邦调查局局长科米被解职的原因，以及给声称与特朗普有染的女性支付封口费的问题。
纳德勒称，“在过去几年，特朗普总统几乎每天都在攻击我们基本的法律、道德、宪法规定和条约，他逃脱了这些责任”，但是，“调查这些对法治的威胁是众议院的义务，也是众议院司法委员会的核心职能之一”。
众议院情报委员会： 任命前联邦检察官 继续“通俄门”调查
与此同时，众议院情报委员会主席亚当•希夫（Adam Schiff）5日宣布，雇用纽约南区前助理检察官丹尼尔•戈尔曼（Daniel Goldman）领导对特朗普“通俄”的调查。
戈尔曼在纽约担任检察官的10年间，一直监管“俄罗斯有组织犯罪网络”的相关起诉。戈尔曼建议希夫，在他对特朗普进行调查期间，审查特朗普的财务状况和对外联系状况。
通俄门调查将近2年，特别检察官穆勒至今没有拿出调查报告。而民主党控制的国会多个委员会已经筹备对特朗普进行范围更广的调查。
众议院税务委员会：要求特朗普交纳税申报表
另一边，美国众议院税务委员会民主党成员帕斯克雷尔5日称，他的专家组将在两周内要求特朗普交出10年来的纳税申报表。
由众议院筹款委员会主席尼尔（Richard E。 Neal）领导的民主党人以及国会律师正处于准备请求的后期阶段。 他们依靠的是1924年的一项法律——众议院和参议院税务委员会主席拥有要求白宫官员上交纳税申报表的广泛权力。
知情人士表示，特朗普已经明确表示，他将拒绝这一要求。《华盛顿邮报》分析称，如果特朗普和财政部长姆努钦拒绝此要求，可能会引发一场法庭大战，拖上几个月甚至一年多，一直拖到2020年大选季。
特朗普：这是“总统级骚扰”
面对民主党人的“围攻”，特朗普3月5日上午发出一连串推特“反击”。
“现在他们应该认识到，‘通俄’的是大骗子希拉里•克林顿和民主党人自己。所以，纳德勒、希夫和那些委员会的民主党领导人就变得像冰冷的石头一样疯狂（Stone Cold Crazy是皇后乐队歌曲 观察者网注），发信给81个无辜的人骚扰他们。他们不会为我们的国家做任何事情！”
“这是我们国家历史上最大的越权行为。民主党正妨碍司法，他们是什么事而也做不成的。民主党人正在丧心病狂地进行一系列非法调查，事实上，他们正在做的和已经做的才是真正的犯罪。”
当天下午，特朗普在白宫签署一份关于退伍军人福利的行政令。在签署仪式上，特朗普再次怒斥民主党对于他本人和亲信、家属的调查是“总统骚扰”。他说，“猎巫行动”仍在持续，这些调查都是骗局，对于美国来说是一种耻辱。
特朗普称，民主党的这些调查目的都是为了在2020年大选中获得优势，本质上是“竞选行动”——这些“竞选行动”，早在两年半前就开始了。
“这太糟糕了，因为我宁愿看到他们立法，”特朗普说，“他们不把精力花在推进基础设施建设、提升健保系统等实际工作上，不去做他们应该做的事，他们就想玩政治游戏。”
从穆勒被任命为独立检察官调查“通俄门”开始，特朗普就一直把针对他的调查称为“猎巫行动”。民主党2018年底在中期选举中赢得众议院控制权后，针对特朗普的调查越来越多。上月，特朗普就曾经斥责众议院财政委员会发起的关于其财务状况的调查是“总统级骚扰”。
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