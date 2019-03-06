俄总理：美国应把核武器撤回国内 以使世人安心

2019年2月2日，美国宣布暂停履行《中程导弹条约》义务。而俄罗斯也在3月4日宣布暂停履行该条约义务。双方针锋相对的举动引起了国际社会的关注与担忧。
据俄塔社3月5日报道，俄罗斯总理德米特里·梅德韦杰夫在当天接受卢森堡媒体采访时表示：为了让所有人安心，美国应撤回其在欧洲部署的所有核武器，并清理掉这些核武的配套设施。
他还告诉媒体，俄罗斯的高超音速导弹是“精确可靠的”，“卢森堡的花园不会有危险。”
“当美国的核武器全部回到美国本土时，所有人都会更加安心。”在访问卢森堡前夕，接受该国媒体《卢森堡言论报》（Luxemburger Wort）采访时，梅德韦杰夫说，“用于储存、维护和部署这些武器的设施应当被清除。”
梅德韦杰夫也提到，自己这番话也适用于北约成员国定期举行的，为动用核武器的可能做准备的演习。“这只会给北约国家带来不必要而压力。”
他还说，决定退出《中程导弹条约》的是美国而不是俄罗斯，俄罗斯暂停履行这项条约只是对美国举动的回应。
“我们不会威胁任何人，也不打算攻击任何人。任何对核讹诈的尝试都只能加剧国际间的紧张局势。”
面对卢森堡媒体，梅德韦杰夫表示俄罗斯的高超音速导弹是“精确可靠的”，“卢森堡的花园不会有危险。”
俄罗斯总理说：“我们希望与欧洲实现和平与稳定，也依然在和北约成员国保持对话。我们正就几个问题与他们（北约）合作。我们提出的合作是建设性的，希望对方也一样。”
他强调，俄罗斯的军事政策是“纯粹防御性的”，核武器在俄罗斯眼中是一种“确保本国安全的威慑力量”。
由于西欧是俄罗斯中程导弹的主要潜在目标，俄美双双暂停《中程导弹条约》也引发了部分欧洲民众的担忧。
德国柏林跨大西洋安全信息中心主任纳绍尔（Otfried Nassauer）3月4日对《华盛顿邮报》记者说：“目前的情况很明确——除了波兰和其它一两个国家，没有欧洲国家希望在这一地区部署更多的中程核武器。”
另据《华盛顿邮报》3月5日报道，美军欧洲司令部司令、陆军上将柯蒂斯·斯卡帕罗蒂（Curtis Scaparrotti）称“正在与北约的盟友合作研究对策”，并建议美国应该考虑和俄罗斯达成某种意义上的新条约，以限制可能的新一轮核武竞赛，并维护稳定。
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