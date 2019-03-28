英国批评华为未解决安全漏洞 并曝出更多技术问题

英国周四公开批评中国华为未能解决移动网络设备中长期存在的安全缺陷，而且还曝出新的“重大技术问题”。此举将进一步加大华为的压力，后者正努力消除西方的猜疑，西方指称中国政府可能将华为的设备用于间谍活动。
在周四公布的报告中，由英国政府牵头负责审查华为设备的委员会称，该公司软件开发中持续存在的问题“让英国运营商面临的风险大幅上升”。
该委员会在报告中表示，华为在解决安全缺陷上“没有实质进展”，它对华为落实提议措施以解决“内在缺陷”的能力没信心。委员会包括英国政府通讯总部(GCHQ)的官员。
这份异常直接的批评，对于华为这家全球最大移动网络设备制造商而言是一大打击，该公司近几个月连连遭到外界严格检视。
美国等地的官员越来越公开地表达他们对华为设备被中国政府用于监视或暗中破坏的疑虑，特别是在目前正值电信业者向5G移动网络过渡的时候。
华为在一份声明中表示，它“非常认真地”看待该委员会的顾虑，报告所指出的种种问题，“为我公司软件工程能力的持续全面提升提供了重要意见。”(路透社)
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