因禁毒被国际刑事法院绞死？杜特尔特:很高兴接受

菲律宾总统杜特尔特昨天（13日）表示，如果国际刑事法院在他任期结束后，就所谓的“危害人类罪”判他死刑的话，他将会非常高兴地接受。
据《菲律宾商报》14日报道，杜特尔特在伊萨贝拉省举行的“民主菲律宾人力量党”选举造势活动期间说：“我说过，下令及执行（禁毒战争）。我愿意把我的脖子放进去。也许有一天，这个国际刑事法院，如果他决定要绞死我，我将非常高兴地赴刑场。”
报道指出，杜特尔特是在菲律宾退出罗马规约的决定生效数天前发表此声明。
国际刑事法院在审查了一些记录了所谓杜特尔特罪行的来文和报告后，于2018年2月对杜特尔特的危害人类罪指控展开了“初步审查”。
在一个月后，杜特尔特宣布菲律宾退出罗马规约。菲律宾的退出将在3月17日生效。杜特尔特说，国际刑事法院对菲律宾从来没有司法管辖权。
报道称，杜特尔特也为自己的禁毒战作出辩护。杜特尔特的禁毒战一直被本地及国际人权组织广泛批评，指控其禁毒战涉嫌危害人类。
杜特尔特解释说：“如果我不这么做，你们去看看电视，昨天的新闻，每天的新闻，每天都看新闻直至明年。全都是毒品和暴力。”
据菲律宾媒体此前报道，杜特尔特2016年上任后强力禁毒，联合国毒品和犯罪问题办公室、联合国法外处决事务特别报告员以及人权组织都指控杜特尔特，默许执法人员在禁毒时直接处决毒犯，剥夺了他们获得公平审判的机会。
“人权组织”称，菲律宾被“法外处决”的毒犯人数已直逼2万，但菲律宾警方最新数据显示，2016年7月以来，只有4800多名毒犯因拒捕被杀，外界所称“法外处决”事件，并非警方所为。
据报道，杜特尔特对于“法外处决”相关指控的立场反复，有时夸耀自己手下有一支行刑队，甚至曾亲手处决罪犯，有时却又表示这是子虚乌有的指控，就算真的有“法外处决”的情况，也非政府所允许。
菲律宾人权人士去年就已为血腥的禁毒行动，向国际刑事法院控告杜特尔特违反人道罪，杜特尔特称国际刑事法院对菲律宾“法外处决”案件无管辖权，同时一怒之下决定退出国际刑事法院罗马规约。
菲律宾警察总署署长艾尔巴耶德表示，杜特尔特从未下令就地杀死毒犯，“只是当警察被歹徒用枪指着的时候，他根本没时间选择要射击歹徒身体的哪个位置”。此外，菲总统府首席法律顾问帕内洛称，杜特尔特的意思可能是指，“法外处决”是反对阵营可以拿来攻击他的唯一议题。
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