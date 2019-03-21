谷歌fb被立陶宛男子诈骗合共近1亿美元

美国纽约南区检方表示，一名立陶宛男子承认参与一宗复杂的电讯欺诈案，从Alphabet旗下谷歌(Google)和Facebook非法取得逾1亿美元。而香港在案件中亦扮演了一个角色。
检方指出，50岁的Evaldas Rimasauskas承认，在2013年至2015年间参与一宗诈骗案，令这两间科技巨头向海外银行转账数以百万计美元。
检方称，Rimasauskas设计骗局，在立陶宛成立一家公司，其与谷歌和Facebook经常有以千万美元计生意往来的一家硬件生产商同名。之后他向这两家科技巨头发出付款要求电邮，引导其把应缴款项滙至他控制的拉脱维亚和赛浦路斯银行户口。
检方表示，在收到款项后，Rimasauskas再把这些钱分为若干份，分别滙至拉脱维亚、赛浦路斯、斯洛伐克、立陶宛、匈牙利和香港的多个银行账户。他还伪造收据、合约和信函，并提交给银行以证明确实有这些交易。
立陶宛当局于2017年3月逮捕Rimasauskas。检方称，他在5个月后被引渡到纽约。法庭文件显示，Rimasauskas同意上缴从这宗欺诈案中获得的约4970万美元。检方称，这案件定于7月24日宣判。
谷歌发言人表示，公司发现有关诈骗行为后向监管机构报告，又称已追回款项，很高兴这事件得以解决。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost