全球首例无人驾驶汽车致死案宣判 Uber无刑责

据路透社报道，美国检方当地时间周二表示， Uber 技术公司对 2018 年 3 月发生在亚利桑那州坦佩的一起撞车事故不承担刑事责任。在这起事故中， Uber 的一辆自动驾驶汽车撞上了一名行人，并导致其死亡。该事故也是全球首例无人驾驶汽车致人死亡的事故。





亚瓦派县检察官波克通过一封公开信表示，针对 Uber 的刑事责任 “ 没有依据 ” ，但车上后备司机拉斐尔 · 瓦斯奎兹的行为应该提交坦佩警方进行进一步调查。根据 2018 年 6 月的一份报告，瓦斯奎兹可能面临驾驶车辆过失杀人的指控。波克表示 “ 碰撞视频可能没有准确描述发生的事件。 ” 鉴于车速、照明条件和其他相关因素，需要进行 “ 专家分析 ” 。

Uber 发言人拒绝就这封信置评。

2018 年 3 月事故发生时， Uber 汽车处于自动驾驶模式，但与其他自动驾驶汽车开发商一样，当自动驾驶系统出现故障或出现棘手驾驶情况时，该公司要求车内有一名后备司机进行干预。坦佩警方的报告说，瓦斯奎兹在事故发生前一直在用手机观看电视节目，在汽车撞上 49 岁的伊莱恩 · 赫茨伯格半秒钟之前，他抬头看了一眼。当时伊莱恩正在过马路，瓦斯奎兹露出惊恐表情。警方称该事故 “ 完全可以避免 ” 。





在发生车祸后， 2018 年 3 月，亚利桑那州监管部门暂停了 Uber 测试其自动驾驶汽车的许可。随后， Uber 也自愿停止了整个自动驾驶汽车测试计划。另外，美国媒体也披露了 Uber 自动驾驶汽车项目的一些乱象。

后来， Uber 修改了自动驾驶汽车测试的制度，目前在测试车前排座位上安排两名员工，并对安全员工进行更严格的监控。该公司还表示，去年它对这些测试车辆的自动驾驶软件进行了改进。

2018 年 12 月， Uber 在美国匹兹堡市的公共道路上恢复了有限的自动驾驶汽车测试。

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