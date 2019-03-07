泰国宪法法院：解散泰护国党 总理候选人推选违规

当地时间 3 月 7 日下午 3 点半（新加坡时间下午 4 点半），泰国宪法法院做出最终裁决，亲他信的泰护国党推选王室成员乌汶叻公主为总理候选人违反《政党法》。泰护国党最终没有逃脱被解散的命运。





据泰国 khaosod 新闻网 7 日下午报道，泰国宪法法院做出解散泰护国党的裁决。泰国宪法法院在裁决中称，泰护国党推选王室成员乌汶叻公主为该党总理候选人违反规定。

khaosod 新闻网报道称，宪法法院这一裁决意味着，泰护国党 214 名候选人将丧失参加 24 日大选的资格。

泰护国党为亲他信派政党，成立于 2009 年，多次变更党名，被视为亲他信派传统大党为泰党的分支，现党内高层不少来自为泰党。

据泰国《民族报》 7 日报道，泰国警方今天在宪法法院周边地区部署了 1200 名警察和安保人员，维持宪法法院区域的治安。

泰国国家警察局副警长西瓦拉（ Srivara Ransibrahmanakul ）表示，当局还在距离法院 500 米的地方设置关卡检查，以避免不怀好意的民众的攻击。

《民族报》敏锐地指出，这个距离处于 M79 榴弹发射器的射程之外。据媒体报道，在 2010 年 4 月泰国支持者他信的 “ 红衫军 ” 与军警对抗中，曾被指使用 M79 榴弹发射器攻击军队。

西瓦拉还表示，宪法法院还安装了 70 部闭路监控摄像头，还设置了无线电通讯网络，以方便警员处理安全工作。

泰国选举委员会的 32 名成员被允许进入法庭聆听裁决过程。媒体代表则被禁止入内，西瓦拉表示是为了避免可能的混乱，媒体仅被允许通过闭路电视观看。





泰护国党领袖比察蓬（ Preechaphol Pongpanit ） 7 日下午和护国党部分关键成员会前往宪法法院，聆听裁决。他早些时候表示，该党执委成员和重要支持者将在法庭裁决做出之后讨论下一步的计划。

比察蓬呼吁支持者不要前往宪法法院，以避免可能的紧张事态。 “ 我们不希望看到可能导致麻烦的局面。 ” 比察蓬告诫该党支持者。

泰护国党核心成员、前教育部长贾都龙（ Chaturon Chaisang ）也在社交媒体上呼吁支持者不要前往宪法法院集会， “ 那些对法庭裁决感兴趣的人，我建议关注媒体的新闻，他们没必要聚集在法院来表达对泰护国党的支持。 ”

西瓦拉说，警方没有收到泰护国党成员或者该党支持者在法院地区举行集会的申请。他强调， “ 想要到法院现场的人必须遵纪守法 ” 。

据泰国《民族报》

7

日早些时候报道，

7

日的法庭裁决没有听证程序，最终裁决将以此前递交法庭的证据做出。

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