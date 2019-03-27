中国油菜籽进口禁令扩展至第二家加拿大公司Viterra

中国周二扩大了对加拿大油菜籽进口的禁令，将来自Viterra Inc的油菜籽也包括在内。这是两国之间贸易争端扩大的最新进展。
Viterra是被中国取消出口注册的第二家加拿大油菜籽出口商。本月初的时候，中国暂停从加拿大理查森国际(Richardson International)进口油菜籽。
一个行业组织上周表示，中国进口商已停止从加拿大进口任何油籽，不过菜籽油和菜籽粕进口并未受到影响。
加拿大总理特鲁多周二对记者表示，该国政府正在试图解决这一问题，正在考虑派一个高级别代表团前往中国消除中国的安全担忧。
“我们非常认真地对待此事，”他在温尼伯表示，并称中加关系最近几个月令人担忧。
“我们看到我们与中国的关系因一些外交问题而遇到一些挑战，”他说。
中国海关总署在官网公布了对Viterra及其相关企业的禁令，立即生效。Viterra为嘉能可(Glencore) (GLEN.L)旗下农业分支企业。
中国海关总署在声明中表示，大连与南宁海关再次从进口Viterra的油菜籽中检出一些有害生物。
声明表示，为防止有害生物传入，海关总署已撤销加拿大Viterra及其相关企业的注册登记，并称将继续加强对所有进口油菜籽的检验。
一名发言人表示，Viterra正配合加国政府与加拿大油菜理事会(Canola Council of Canada)收集更多信息。该发言人在声明中表示，正对出口产品进行检验，以确保产品符合具体的进口标准。
加拿大油菜理事会一名发言人表示，该行业组织对加拿大出口油菜籽的品质有信心，称全球其他客户并未表达相关疑虑。(路透社)
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