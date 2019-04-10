沙特阿美发行120亿美元债券 认购需求达1千亿美元创下纪录

沙特阿美的首次国际债券发行拟筹资 120 亿美元，而认购需求却高达逾 1,000 亿美元，显示市场对该公司的信心强劲程度打破以往记录，但沙特政府对该公司的影响力让投资者感到担忧。





沙特阿美本次发债的债券期限从三年期至 30 年期不等，这次发债被视为衡量投资者对沙特阿美将进行的首次公开发行 (IPO) 潜在兴趣的一个指标。





有基金经理表示，发债过程中认购需求已膨胀至逾 1,000 亿美元，看来将创下新兴市场债券史上的最高纪录，傲视去年卡塔尔发债 120 亿美元获认购需求逾 520 亿美元、 2016 年沙国首次发债获得 670 亿美元圈询、以及同年阿根廷发行 165 亿美元债券获得 690 亿美元需求订单等前例。





如此强烈的买兴也显示国际投资人资金重返沙特。去年 10 月沙国记者卡舒吉 (Jamal Khashoggi) 被沙特特工杀害后造成沙国和西方国家关系紧张，此后沙国一直想走出阴影。





这次发行吸引到各类投资者的兴趣，因若不受主权关系的束缚，沙特阿美的高额利润可以使其债信评级与埃克森美孚和壳牌等石油巨头媲美。





沙特阿美上周在发债前会见投资者时坚称其具有独立性，并指出即使油价下跌，沙特政府仍致力于维护沙特阿美的治理框架，以保护其独立性。





但对一些投资者来说，沙特政府对沙特阿美的控股是一个问题，因其国有性质意味着该公司的决定最终将是为了政府、而不是投资者的利益。





“ 沙特阿美更为透明，有更强的信用指标，而且处于 ESG( 环境、社会和治理 ) 正在改善的轨道上，而政府则更为复杂， ”Franklin Templeton Investments 的全球伊斯兰债券 (sukuk) 以及中东和北非地区固定收益业务的首席投资官 Mohieddine Kronfol 表示。





“ 然而，两者的关系非常强劲， ” 他表示。 ( 路透社 )

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