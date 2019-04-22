美国为与伊朗伊斯兰革命卫队有往来的外国人制定豁免政策

根据美国三名现任以及三名前任官员，美国已经基本制订出豁免规则，让与伊朗伊斯兰革命卫队 (IRGC) 有往来的外国政府、企业与民间组织 (NGO) 不会自动面临美国制裁。此前美国政府将 IRGC 列为恐怖组织。





美国国务院发言人在回答路透提问时披露的这些豁免规则，已得到国务卿蓬佩奥批准，意味着可能与 IRGC 有往来的伊拉克等国官员，并不一定会被美国拒签。





美国的制裁豁免还将令与伊朗有商业往来的外国企业高管、以及在叙利亚北部、伊拉克和也门开展工作的人道主义组织，不必担心会自动触犯美国针对外国恐怖主义组织的法律。





不过美国政府还是给这种豁免规定了一种例外，如果外国政府、企业或 NGO 当中的个人，本身为美国认定的外国恐怖组织提供 “ 实质性支持 ” ，美国政府保留对这些个人进行制裁的权力。





这是美国对伊政策的最新动向。美国政府对伊朗一直采取强硬立场，例如坚持要求伊朗的石油客户停止进口该国石油，只有取得豁免才能继续购买。





蓬佩奥在 4 月 15 日将 IRGC 宣布为外国恐怖组织，这样一来那些与伊朗以及伊朗公司打交道的外国人就面临问题，美国在伊拉克和叙利亚的外交和军事人员也有麻烦，他们的谈判方有可能与 IRGC 存在合作。





蓬佩奥的豁免政策似乎目的在于限制外国政府、企业和

NGO

可能承担的责任，同时让这些机构内部的人员仍然会因为帮助

IRGC

而受到惩罚。

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路透社

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