李克强考察克罗地亚中资承建大桥 称中欧合作典范

在克罗地亚访问的总理李克强，在克罗地亚总理普连科维奇陪同下，考察当地由中国企业中标承建的佩列沙茨大桥项目。李克强称，大桥是中国企业透过公开投标、公平竞争获得的项目，是中国与欧盟合作的典范。





佩列沙茨大桥项目是中克建交以来规模最大的交通基础设施建设项目，大桥设计全长 2440 米，建成后将横跨亚得里亚海小斯通湾，连接克罗地亚本土与被波斯尼亚分隔的南部佩列沙茨半岛。工程造价约 4.2 亿欧罗，其中 85% 由欧盟基金承担，是欧洲罕见由中国企业通过公开竞投获得的基建项目。





当地时间星期四上午，两国总理抵达大桥项目施工现场并发表致词。李克强致词时表示，这是一座中国和欧盟“ 16+1 ”合作的标志性大桥，或者说标志性工程，因为是用欧盟资金、欧盟标准、中国的公司通过公开竞标，在公正的环境下承建这个项目。





普连科维奇表示，佩列沙茨大桥项目是克中开展的基础设施大项目，是两国友谊与合作的象征。大桥项目招标过程坚持公开、公平、透明的原则，中国企业以最可信的实力中标，相信一定会如期完工。





随后，两国总理共同按下按钮，启动打桩机为主桥墩打桩，并为大桥一期工程完工纪念牌揭牌。





中国近年推动“一带一路”倡议，积极参与中欧与巴尔干半岛基建工程，与此同时也引起外界疑虑。早前一间落标的奥地利公司，入禀质疑中国企业入标价低于大桥建造成本，但被克罗地亚的法院驳回。（信报）





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