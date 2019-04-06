菲律宾抗议中国几百艘渔船出现在南海有争议岛屿附近海域

菲律宾外交部4月4日星期四表示，200多艘中国渔船出现在有争议的南海的由马尼拉占领的岛屿附近，这是非法的，明显侵犯了菲律宾的主权。菲律宾几天前已向中国提出外交抗议。
路透社报道，菲律宾外交部在一个罕见的指责北京的声明中表示，中国政府没有制止这些行为，被看作是予以支持。
菲律宾总统杜特尔特自2016年上台以来，采取谋求与中国更良好的关系的政策，以换取数以10亿美元计的贷款和投资承诺。
杜特尔特星期二表示，中国只想同菲律宾做朋友。中国给他军火，但没有要求任何事情，也没有提出要求领土。
菲律宾外交部还表示，这些中国渔船近几个月来停留在菲律宾所称的帕加萨岛附近(中国称中业岛，国际上称Thitu)，令人怀疑它们的动机，扮演迫胁的支持角色。
据菲律宾军方数据，菲律宾今年1到3月监控到200多艘中国渔船出现在该岛屿附近海域。军方这个星期表示，它们被怀疑是海事民兵，有时只停留在那里也不捕鱼。
中国、菲律宾、马来西亚、文莱、越南和台湾都对南海声称拥有全部或部分主权。
菲律宾外交部表示，呼吁有关方面避免任何与东盟-中国南海行为宣言相违背的行为，因为这些行为制造紧张、不信任以及不确定性，威胁区域和平与稳定。
中国外交部发言人耿爽没有直接提及菲律宾的抗议，但是表示，双方星期三在菲律宾就南中国海问题举行的双边会谈是坦诚、友好和有建设性的。
美国国务卿蓬佩奥上个月访问马尼拉时表示，如果菲律宾在南中国海受到中国的攻击，美国会按照双方签署的共同防御条约进行协防。（美国之音）
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