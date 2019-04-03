全球变暖危害:北极岛屿半世纪滑坡频率增加近60倍

据俄罗斯卫星网3日报道，近半个世纪以来，加拿大北极岛屿班克斯岛滑坡频率增加了59倍，滑坡已成为全球变暖最危险的后果之一。
该研究结果发表在《自然通讯》杂志上。加拿大渥太华大学专家安东尼 卢科维奇（Antoni Lewkowicz） 表示：“如果永久冻土已经融化，我们无法阻止土壤缓慢滑塌。我们只希望此问题能够引起注意，减少温室气体排放。”
气候学家近些年非常担心，北极变暖会导致最后一次冰期在西伯利亚、阿拉斯加和加拿大极地地区出现的所有永久冻土迅速消失。据当前预测，西伯利亚和阿拉斯加南部地区永久冻土在本世纪末会消失三分之一左右。
专家认为，永久冻土融化会释放出在数百万年冰期内冻结在土壤中、并不断累积的大量有机物质。这些动植物残骸将开始腐烂，向大气层释放甲烷和二氧化碳，在自然火灾中燃烧，进一步加速全球变暖。
除了对自然界的影响外，这些灾难性过程还会对极地居民造成极为不利的影响。最近，气候学家研究发现，永久冻土融化将影响俄罗斯、加拿大和美国极地城市70%以上的基础设施。
卢科维奇和他的同事罗伯特 韦（Robert Way）对在不同气候条件下，卫星于1984-2016年拍摄的班克斯岛地表高清图片进行分析，他们统计出泥石流、山洪、滑坡和其他土壤移动现象发生的次数，计算出受影响地区面积，并将所得数据与班克斯岛所在群岛不同季节的气温进行了对比。
卢科维奇表示，1984年共84块土地受到滑坡影响，面积相对较小，全部位于岛屿南部海岸附近。
30年后，情况发生了很大的变化，滑坡次数增加了59倍，而且有许多泥石流已经在班克斯岛上缓慢移动了20甚至30年。
滑坡、泥石流和其他类似现象导致河湖阻塞，妨碍岛上交通，已开始影响班克斯岛上因纽特人部落的生活。当地居民告诉专家，最近不仅沿海地区，岛屿中部也开始出现这些现象。
专家预测，将来滑坡次数还会增长大约两倍，不仅给人类造成麻烦，当地动植物也会受到影响。气候学家计划近期开始观察河流阻塞和污染对当地鱼类和无脊椎动物的影响。
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