华为希望新西兰在5G问题上采纳英国式解决方案

中国华为技术有限公司表示，英国决定允许华为有限参与其下一代电信网络(5G)非核心部分的建设，这也是华为希望新西兰采纳的解决方案。华为目前被排除在新西兰的5G计划之外。
消息人士告诉路透，英国将禁止华为参与英国5G网络所有核心部分的建设，对于非核心部分的参与将设置限制，从而试图在美国和中国的5G争端中找出一种折衷做法。美国宣称华为的设备可被中国政府用来从事间谍活动。
华盛顿还敦促其盟国禁止华为参与建设5G网络，尽管华为一再表示间谍活动顾虑毫无根据。华为是全球最大电信设备制造商。
新西兰政府通讯安全局(GCSB)于11月拒绝了当地电信公司Spark (SPK.NZ)提出的将华为设备纳入其5G网络的初步要求，但后来为该运营商提供了减轻国家安全担忧的选择。新西兰是五眼联盟成员国之一。
“英国提出的限制华为竞标(5G网络)核心部分的解决方案，正是我们在新西兰一直寻求的一种解决办法”，华为新西兰业务部副执行长Andrew Bowater在一份电邮声明中称。
Spark称，已经注意到英国方面的进展，将提请GCSB讨论。
Spark的企业关系负责人Andrew Pirie在一封电子邮件中表示，这些报导“表明英国正追随其他欧洲司法管辖区，采取经周密考虑而且均衡的方法来管理5G领域与供应商相关的安全风险”
“我们与GCSB的磋商正在进行中，我们希望英国的情况会成为我们之间讨论的进一步内容之一，”Pirie补充道。
新西兰GCSB局长Andrew Little未立即回覆置评请求。(路透社)
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