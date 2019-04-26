习近平:促进贸易和投资自由化便利化

中国国家主席习近平在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上致词表示，要促进贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。





习近平表示，将同更多国家商签高标准自由贸易协定，加强海关、税收、审计监管等领域合作，建立共建“一带一路”税收征管合作机制，加快推广“经认证的经营者”国际互认合作。还制定了《“一带一路”融资指导原则》，发布了《“一带一路”债务可持续性分析框架》，为共建“一带一路”融资合作提供指南。中方今年将举办第二届中国国际进口博览会，为各方进入中国市场搭建更广阔平台。





习近平指出，中国将继续实施共建“一带一路”科技创新行动计划，同各方一道推进科技人文交流、共建联合实验室、科技园区合作、技术转移四大举措。将积极实施创新人才交流项目，未来 5 年支持 5000 人次中外方创新人才开展交流、培训、合作研究。还将支持各国企业合作推进讯息通讯基础设施建设，提升网络互联互通水平。





他又表示，发展不平衡是当今世界最大的不平衡，要致力于加强国际发展合作，为发展中国家营造更多发展机遇和空间，帮助他们摆脱贫困，实现可持续发展。为此，中方同各方共建“一带一路”可持续城市联盟、绿色发展国际联盟，制定《“一带一路”绿色投资原则》，发起关爱儿童、共享发展，促进可持续发展目标实现合作倡议，同联合国在发展领域加强合作，努力缩小发展差距。





习近平称，未来

5

年，中国将邀请共建“一带一路”国家的政党、智库、民间组织等

1

万名代表来华交流。将鼓励和支持沿线国家社会组织广泛开展民生合作，联合开展一系列环保、反腐败等领域培训项目，深化各领域人力资源开发合作。（信报）

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