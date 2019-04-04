库德洛称中美贸易谈判取得进展 中方首次承认窃取知识产权等问题

白宫国家经济委员会主任库德洛周三表示，美中贸易谈判上周在北京取得了 “ 良好进展 ” ，双方的目标是在本周可能超过三天的会谈中弥合分歧。





库德洛在《基督教科学箴言报》 (Christian Science Monitor) 组织的一次活动上对记者表示，中国首次在谈判中承认存在美国提出多年的问题。





中美贸易谈判上周在北京举行，周三在华盛顿继续进行。美方谈判由美国贸易代表莱特希泽和财政部长努钦牵头。





库德洛表示，中国国务院副总理刘鹤和他的团队将在华盛顿停留三天，甚至更长时间。





“ 我们正在讨论一些以前从未真正涉及过的问题，包括执行问题。 ” 库德洛称，他列举了美国对中国的指责，包括中国窃取知识产权、强迫在华经营的美国公司转让技术、网络黑客、针对大宗商品贸易的关税和非关税壁垒等。





“ 所有都取得了良好的进展，但是我们还没有达成协议。 ” 他在谈到这些领域时表示， “ 我们希望本周能更接近达成协议。 ”





库德洛指出，中国承认存在上述做法这一点就很重要。





“ 中国人首次承认存在这些问题。他们之前一直在否认。 ” 库德洛称。





在全球最大的两个经济体之间进行的数月谈判中，这些结构性问题以及可能达成的协议的执行方式一直是症结所在。





自 2018 年 7 月以来，美国和中国对价值数千亿美元的双边贸易商品加征关税。美国总统特朗普表示，他希望与中国达成 “ 重大协议 ” ，并已暗示关税可能会维持一段时间。





库德洛周三表示，美国对中国电信巨头华为技术有限公司的指控基本没有在贸易谈判中提及。





另外，库德洛还称，还没有决定对来自美国主要盟国的汽车进口是否征收关税。 ( 路透社 )

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