汉堡王广告被指歧视亚裔 当事公司移除广告并道歉

继杜嘉班纳辱华风波之后，全球大型连锁快餐企业 “ 汉堡王 ” 近日也爆出歧视丑闻：与前者的蹩脚创意如出一辙，汉堡王最近在新西兰投放的一则网络广告再次贬损了东方的筷子文化，招致亚裔强烈不满。目前，该公司已移除争议广告并发表道歉声明。

据《新西兰先驱报》 8 日报道，为在新西兰推广新品 “ 越南甜辣鸡肉堡 ” ，汉堡王在 Instagram 账号上发布一段广告视频：视频中， “ 顾客 ” 手握尺寸夸张的巨筷，十分吃力地把汉堡凑到嘴边撕咬；更可笑的是，他们并非单手持筷，而是一手一支，动作笨拙、吃相难看。





对此，新西兰韩裔钢琴家马里奥 · 莫称，自己最开始以为视频后半段会有 “ 反转 ” ，万万没想到 “2019 年还会有这种公然秀下限的广告 ” 。随后，她毫不犹豫地在个人推特账号上转发了这则视频并迅速引爆网络。截至 8 日早些时候，争议视频的观看量已达 210 万人。

目前，汉堡王已经将争议广告移除并进行道歉。该公司市场部负责人伍德布里奇表示： “ 我们对这则冒犯到（亚裔）社区的广告表示诚挚歉意。它并不能体现我们追求多元化以及包容性的品牌价值观。 ”

有网友指出，将东方流传几千年的传统餐具刻画成某种粗劣、原始的工具，说明西方某些大型企业至今仍未放下高人一等的姿态，它所暴露出的 “ 文化迟钝性 ” 令人咂舌。

多家媒体指出，西方世界近年多次因筷子闹出丑闻。 2018 年 11 月，意大利知名品牌杜嘉班纳以一则蹩脚的广告创意 “ 起筷吃饭 ” 招致中国民众的反感与抵制； 2017 年，美国《纽约时报》刊登的一幅美食广告则将筷子竖立在食物上，遭到网友讽刺 ——“ 你们这是给谁上坟呢？ ”

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