大摩:苹果保健业务潜力巨大 或颠覆市场

摩根士丹利表示，苹果公司在健康护理方面的机会巨大，有望从可穿戴设备和医疗服务中，每年获得数百亿美元，甚至上千亿美元的营收。





大摩发表报告指出，健康护理业务对苹果来说，是一个新兴领域，难以预测该公司将从医疗服务中获利多少。但该行推算， 2027 年苹果健康护理业务营收最低将达 150 亿美元，最高可能达 3130 亿美元；中值是 900 亿美元，相当于目前总营收的 35% 左右。这是一个非常高的数字，因为苹果去年的总营收也只有 2660 亿美元。





大摩表示，健康护理是苹果有潜力引领数码颠覆的市场，就像 iTunes 对音乐或 App Store 对移动服务的影响。根据其在过去 5 年中所做的事情，苹果打造了另一个以消费者为中心的生态系统的基石。该行又提到，美国的医疗保健市场规模较智能手机市场大 3 倍，而向国际拓展业务将提供更多机会。





该行预料，苹果可能会更深入地研究血糖和血压等监测功能，未来的产品可能包括范围更广的医疗级可穿戴设备，如更新版本的 Airpods 助听器，或者集合了血压、血糖或睡眠监控功能的 Apple Watch 。（信报）

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