管住青年眼睛 中国短影音防沉迷系统6月上路

中国国家网信办副主任杨小伟近日表示，6月全国主要网路短影音平台，都将全面推广上线青少年防沉迷系统。根据调查，中国短影音用户规模达6.48亿，其中大部分是青少年。
前述政策目前已在微博引发讨论，因网信办3月28日才下令「抖音」、「快手」等短影音平台，试点上线青少年防沉迷系统；在进入「青少年模式」后，使用时段、在线时长受限，且只能观看青少年专属内容。
中新网报导，中国国家网信办副主任杨小伟今天表示，在抖音、快手试点上线青少年防沉迷系统后，6月全国主要网路短影音平台，都将全面推广上线青少年防沉迷系统，并形成统一的行业规范。
据中国互联网络信息中心发布的第43次「中国互联网络发展状况统计报告」显示，截至2018年12月，中国短影音用户规模达6.48亿，其中大部分为青少年用户，也引发青少年不同程度的沉迷问题。
有中国网民直言，防沉迷系统只是形式主义，「怎么保证未成年人注册帐号，用的就是自己的资料而不是百度上的？我室友都是成年人了，大半夜不睡觉看『某音』及直播，还发出奇怪的笑声」。（中央社)
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