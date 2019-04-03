财新中国3月服务业PMI升至14个月高

内外需共同拉动下，财新中国3月服务业PMI升至逾一年高位，制造业和服务业的回暖带动综合PMI创下9个月高位。
财新/Markit公布，中国3月服务业采购经理指数按月大增3.3个百分点至54.4，为14个月高位；当月综合PMI按月升2.2个百分点至52.9。
财新智库莫尼塔研究董事长、首席经济学家钟正生表示，总的来说，中国的经济基本面3月复苏，国内外需求以及制造业就业都在改善。不过，企业信心仍不足，通胀保持低迷。
他指出，财新中国制造业PMI的三个月移动平均线仍处于收缩区域，而财新中国综合PMI在经历年初的相对疲弱后显示初步复苏迹象。需要更多证据来确定中国经济是否已经稳定下来。
据受访厂商反映，市场需求转强、国家推出新政策、金融环境改善，共同推动经营活动的增长。3月服务业新业务指数亦升至14个月高位，新接海外业务指数则升至2017年12月以来的次高，仅次于今年1月。
对于未来一年的经营前景，服务业的信心度升至三个月最高，但仍然相对偏弱。18%受访企业预期未来一年经营活动会增长，4%预期下降。持乐观预期的企业表示，未来一年市况预期转强，加上新产品开发和产能扩张计划，将会为经营活动提供增长动力。（信报）
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