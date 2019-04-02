习近平会见新西兰总理 当面提严正要求

在与首次访华的新西兰总理阿德恩举行会谈时，中国国家主席习近平明确表示，对新西兰排斥中国企业参与当地项目的举措无法接受。





日本广播协会（ NHK ） 4 月 1 日报道，习近平与阿德恩（ Jacinda Ardern ）见面时指出，公平的商贸环境，应该提供对等的竞争机会，排斥特定对象的做法很不可取。明确表达出对新西兰禁止中国通信业巨头华为公司设备参与新西兰 5G 建设的不满。





新西兰政府通信安全局 2018 年 11 月底宣布，禁止中国电信巨头华为公司参与新西兰的 5G 网络建设，声明称华为的参与将引发 “ 重大国家安全风险 ” 。





更早的 2018 年 7 月，新西兰政府在一份国防报告中就罕见地警告，中国在南太平洋的崛起可能破坏该区域稳定，对新西兰的国家安全构成威胁。





中国外交部北京时间 4 月 1 日的相关报道称，习近平要求新西兰政府应该保证当地商务环境的公平、公正，不能人为设置具有差别的政策。再一次对新西兰排斥华为进行牵制。





另外，习近平还表示要与新西兰加强经济合作，希望两国能够在中国政府推进的 “ 一带一路 ” 构想中开展合作。





报道认为，阿德恩本次访华的目的，就是要和已经成为新西兰最大贸易合作伙伴的中国缓和因华为问题造成的关系趋冷局面。但新西兰更是美国在南太平洋的重要盟国。如何在中美间平衡利害关系，对于新西兰是个非常难以妥善应对的课题。





同时，华为问题也让新西兰政府难以决断。





据悉，虽然 2018 年 11 月，新西兰表示要在 5G 建设中禁用华为，但最终决策尚未出台。





然而来自美国的最新消息显示，华为设备被怀疑设有后门的问题，已被美国证实。





英国网络安全杂志 SCmagazine 和美国科技网站 Lightreading 3 月 29 日报道说，微软工程师是靠安装在 Windows 10 上的 “ 微软卫士先进威胁保护系统 ” （ Microsoft Defender Advanced Threat Protection ）发现华为后门的。这个系统的电脑内核（ kernel ）程序传感器当时向微软工程师发出了警示，提醒说在华为 Matebook 笔记本电脑上发现了后门。





这个后门安装在华为笔记本电脑的 PCManager 软件中，让无特权用户使用用户特权建立程序。





经过进一步检查，微软工程师又发现了一个驱动器，可以在电脑内核程序中执行最高层级的环形特权（ ring-0 ）。





微软工程师 3 月 25 日公布， “ 我们查到此异常行为源于华为开发的一个设备管理驱动器。经过深入研究，我们发现一个设计失误导致这一缺陷，能让地区特权升级。 ” 美国科技网站 Lightreading 说，华为被发现存在后门对华为十分不利。





美国就指控华为在网络设备中安装后门。华为对此加以否认，美国政府也从来没有提供华为设备存在后门的证据。





华为接到微软的通知后立即采取行动，对软件进行了修补，称 “ 迅速展开专业的合作 ” 。微软对此表示感谢。科技网站 Lightreading 特别指出，这个缺陷并非华为特有， “ 有报道说，它的启发可以是红色，白色，也可以是蓝色 ” 。（多维新闻）

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