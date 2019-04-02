大陆战机8年来首次越过台海中线 美强硬回击称将保卫台湾

美国总统国家安全顾问博尔顿（ John Bolton ） 4 月 1 日在推特（ Twitter ）上写道： “ 中国的军事挑衅不会赢得台湾任何人心，但这将加强世界各地珍视民主人民的决心。《与台湾关系法》和我们的承诺是明确的。 ” 同时，博尔顿还在推文中附上了对福克斯新闻电视台报道的链接。





该报道称，台湾飞机拦截了 “ 进入台湾空域 ” 的中国大陆军机。台湾称此为 “ 挑衅 ” 。 他表示，美国决心履行自己在保护台湾对抗北京 “ 军事挑衅 ” 的义务。





美国国防部发言人伊斯特伯恩（ Dave Eastburn ）在一份声明中说： “ 北京单方面改变现状的行动是有害的，无助于地区稳定，损害支撑了几十年的和平、稳定与发展的框架 …… 美国敦促中国不要采取胁迫手段危害台湾人民的安全、社会与经济体系。 ” 美国国会 1979 年通过的《与台湾关系法》包含美台相互防御的条款，但华盛顿同时并不认为台湾是个独立国家。





台湾中央社 3 月 31 日报道，中国大陆 2 架战机于当地时间 31 日上午 11 时越过台湾海峡中线，台空军紧急派出多架战机升空拦截。两岸军机对峙十分钟，气氛一度紧张。





大陆动向极不寻常





中国大陆战机被指八年来首次越过台湾海峡中线，遭到台湾方面的谴责。西媒对此广泛关注，称大陆此举是极不寻常的，美国近来加大了支持台湾的力度，并默许了台湾提出的购买 60 多架 F16 战机的请求。





据法新社 3 月 31 日报道，近年来，中国大陆在台湾附近海域或台湾海峡增加了战斗机和军舰的过境数量，这在两岸关系处于低谷之际令台湾紧张不安。但是，中国大陆战机跨越所谓的台湾海峡中线是极不寻常的，这是一条经过台湾海峡中部的公认边界。





据美国彭博社 3 月 31 日报道，台湾海峡两岸最近发生所谓中国战机越过海峡中线的冲突，这发生在据报美国政府官员已经默许台湾购买 60 多架洛克希德马丁公司 F16 战机的背景下。知情人士透露了上述消息。





美挺台立场日趋高调





自美国总统特朗普（ Donald Trump ）执政以来，美国在支持台湾的立场上日趋高调。《台湾旅行法》正式成为美国法律，美国频频派出军舰穿越台湾海峡，并多次允许台湾总统蔡英文过境美国，近日又传出默许台湾提出的采购 60 多架 F16 战机的请求。





《台湾旅行法》分别于 2018 年 1 月 9 日和 2 月 28 日，在美国众议院和参议院通过。美国总统特朗普于 2018 年 3 月 16 日正式签署《台湾旅行法》，使该法正式生效为美国法律。





《台湾旅行法》鼓励台美高级官员互访，有评论称，这意味着美台关系升级到正式官方关系。





美国众议院 2019 年 1 月 22 日一致通过决议，要求国务院支持台湾获得世卫组织观察员地位。 美国军舰最近一次穿越台湾海峡是在 3 月 24 日。





根据美国军方文告：穿越台海的两艘战舰一艘是美国海军的 “ 柯蒂斯 · 威尔伯 ” 号驱逐舰，另一艘是海岸警卫队 “ 伯索夫 ” 号舰。有评论说，这可能是美国海警船多年来第一次公开穿越台湾海峡。





台媒 24 日称，美国军舰此次穿越台湾海峡已经是 “ 九个月来第六次 ” ，还强调这是美军舰船一个月来第二次穿越台湾海峡，同时也是 2018 年下半年以来的第六次。





与军舰相比，美军派出航母穿越台湾海峡无疑更具有挺台的指标性意义。英国路透社（ Reuters ） 2019 年 1 月 18 日报道，美国海军作战部长理查德森（ John Richardson ） 18 日说，派遣一艘美国航母通过台湾海峡仍然是美国海军的一个选项，尽管中国军事科技取得进步。媒体注意到，如理查德森上述言论兑现，将是 12 年来首次，美国航母最近一次穿越台湾海峡是在 2007 年。





此外，台湾总统蔡英文于最近七个月内两度过境美国，其中 2018 年 8 月 12 日和 13 日更是在美国本土的洛杉矶过境。蔡英文 8 月 13 日造访了里根图书馆，获准发表公开演讲，随团台湾媒体也可自由采访发稿，这被认为是自 1978 年美台断交以来，美台关系的又一突破。





蔡英文于当地时间 2019 年 3 月 21 日至 28 日，出访太平洋友邦时回程过境美国夏威夷。在过境夏威夷期间于当地时间 3 月 27 日访问夏威夷州急难管理署（ Hi-EMA ），夏威夷州国民兵司令兼民防厅长罗根（ Arthur Logan ）陪同参访，这是蔡英文首次在美国过境期间与美军将领的会面。





俄罗斯卫星通讯社 2019 年 2 月 3 日发表评论称，美国官员涉台言论愈发强硬，而且白宫、国会和情报机构同声同气的情况也越来越多。专家认为，这与目前美国国内政治中的右翼保守主义势力占上风有关。（多维新闻）

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