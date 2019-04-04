沃尔玛前高管:全食超市减价或无助销情

前沃尔玛 (Walmart) 美国业务行政总裁西蒙 (Bill Simon) 认为，电商巨头亚马逊旗下全食超市 (Whole Foods Market) 的减价攻势，并不能推动其销售。





全食超市早前宣布周三起大规模减价，平均减幅达两成。西蒙接受 CNBC 访问时指出，这可能预示着亚马逊的销售策略没有像他们预期般发挥作用。





虽然全食超市某些商品有两成的价格折扣，但售价仍然比其他美国杂货零售商的更高。摩根士丹利一项分析显示，在全食超市购买一篮子 198 美元的商品，在传统杂货店只需要 172 美元， 而在 Kroger 超市更只需 157 美元。





西蒙称，杂货是一个难以进入的市场，尤其是农产品市场。收购杂货连锁可能是亚马逊迄今为止所做过最难的事情。如果想扩大其实体店面规模，购买 Walgreens 或 Target 等全国性零售商本来会更容易。





他推测，消费者不太可能在这次减价中涌入全食超市的 480 家店，因为寻求低价格的客户通常住在价格较低的零售商店附近。而全食超市最初有针对性的目标消费群众和实体店，因此目前的客户不太可能注意到价格的巨大变化。





《华尔街日报》早前引述内部文件报道，全食超市今次减价涉及超过 500 种货品，包括大量蔬菜、水果和肉类产品。这是前年亚马逊收购全食超市以来，最大规模减价行动之一，主要是想改变超市价格太贵的形象，使超市更具竞争力，以及与更多消费者拉近距离。（信报）

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