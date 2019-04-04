澳洲:社交媒体不速删暴力内容罚款判刑

澳洲议会周四通过一项新法例，社交媒体若不“迅速”删除平台上的暴力内容，最高可被处以相当于其全球年营业额 10% 的罚款，公司管理层最高面临 3 年监禁。





这项新法例是在 3 月 15 日造成 50 人死亡的纽西兰清真寺枪击案后制定。不过，包括 Google( 谷歌 ) 、 Facebook 、 Twitter 在内的美国科网巨头警告说，该法例恐伤害美澳安全合作，以及大规模监控网民的风险。





法例规定，社交媒体上的暴力内容属于违法内容，任何与公布袭击、谋杀、强奸或绑架相关的视频都属于违法内容。社交媒体企业如果没有“迅速有效”移除这些内容，将会面临高额罚款，最高为该公司年度收入的 10% ，另外公司的高管有可能面临最高 3 年的监禁。另外，当企业发现违法内容的时候，必须通知警方。





然而，有意见认为，这项法例实施时将遇困难，例如没有明确规定何谓对暴力内容进行“快速有效”的移除。德国有一项类似的法律，明确规定企业需要在 24 小时内删除违法内容。另一问题是，网络上时刻都出现大量暴力帖子、图片和视频，这使得社交媒体平台根本不可能对每一条违法内容都进行删除。（信报）

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