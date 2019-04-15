美国软化对中国产业补贴的立场 以达成贸易协议

据两位了解中美贸易磋商情况的消息人士，关于将中国限制产业补贴作为贸易协议的一个条件，美国谈判人员的立场有所缓和。这意味着美国在贸易协商的一个核心目标上面后退。





中美两国之间的贸易战已持续九个月，造成数以十亿美元计的损失，并扰乱金融市场，破坏了供应链。





工业补贴问题非常棘手，因其与中国政府的工业政策交织在一起。





消息人士称，为争取在未来一个月左右达成协议，美国谈判代表软化了在削减补贴方面的立场，转而专注于他们认为更容易达成要求的其他领域。





“ 不会不提这个问题，但对其描述不会非常详细或具体， ” 一个熟悉谈判的消息人士谈及工业补贴问题时表示。





白宫代表建议路透询问美国贸易代表办公室，但后者未回覆置评请求。

“ 如果美国谈判代表将成功定义为改变中国经济运行方式，这永远也不会发生， ” 另一位熟悉贸易谈判情况的消息人士称。





“ 对于习近平来说，会削弱他威望的协议是不值得的。不管我们达成什么协议，都会比之前的协议要好，协议在一些人看来可能不够好，但这就是政治， ” 该消息人士说。





中国国有企业的角色可能在贸易协议的另一方面让美国受益。特朗普政府希望中国在未来六年内购买逾 1 万亿美元的美国商品，以削减中国对美国的贸易顺差。两位消息人士称，进行相关采购的企业可能是国有企业。





一位消息人士说，两国另一个争论点，即通讯行业问题，可能促使中国强化而非削弱国家的角色。

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路透社

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