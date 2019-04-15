努钦：中美贸易协议接近拍板

中美贸易谈判继续取得进展，美国财政部长努钦透露，两国可望举行最后一轮磋商，协议内容将超越以往华府要求中方向美国公司开放市场的程度。努钦强调，无论达成任何贸易协议，内容也要包括不得通过操纵滙率来取得贸易优势这项条件。他又指出，中美希望透过协议达致各自的要求，双方需要建立双向执行机制监督对方有否遵守协议，有别于早前主要谈及美国可单方面就中国违反协议时作出惩罚。





文本共 7 章 华开放程度空前





努钦出席在华盛顿举行的国际货币基金组织与世界银行春季年会期间，透露现时中美磋商的协议文本共有 7 个章节，内容非常详细，涵盖以往未曾触及的议题，远超类似的双边投资协定，“完全超越（美国前总统）奥巴马推动的美中双边投资协定（ BIT ）”，将会为两国过去 40 年的贸易关系带来重大改变，更形容打开中国市场门户的程度是前所未见。





中国早前在中美第九轮高级别磋商后发出的官方声明，提及双方已讨论“技术转让、知识产权保护、非关税措施、服务业、农业、贸易平衡、实施机制”这 7 项重大议题。





中方早年拒绝应美方要求对外资开放中国经济的重要产业，令 BIT 裹足不前，美国总统特朗普上任后，改为加征关税挑起贸易争端，迫使中方重返谈判桌。





努钦透露，将于本周联同美国贸易代表莱特希泽，与中国国务院副总理刘鹤举行两次电话会议。双方官员亦会讨论是否需要再次面对面会谈，以达成协议。对于特朗普在 4 月初估计可望在 4 周内有公布，努钦说：“相较预计一个固定期限，达成一份良好协议更为重要。”





星展香港高级经济师周洪礼表示，谈判进展利好资本市场，对中国经济也是好事，之前内地推行去杠杆政策，经济面对放缓压力，若贸易摩擦这不确定因素得以消除，可促进企业投资及招聘人手。中信银行国际首席经济师廖群指出，现在谈判释出进一步利好消息，可见中美两国愿意作出更多让步，事态发展良好。





指明不可操纵人民币汇率





对于人民币汇率，努钦直言“其他国家无论如何都不得借操纵货币汇率增加竞争优势”，《华尔街日报》引述美国官员称，中美两国已就一些措施达成共识，包括要求中方加大对经济活动的披露，以防止中国政府操纵人民币，若中方违反国际准则，企图操纵滙率提振出口，将受到直接惩罚。





周洪礼指出，美方要求中方不得操纵汇率是重要一着，往后人民币滙率或趋向平稳，但若中国经济放缓，人民币不能贬值，对出口商而言将构成压力，届时要视乎政府会否提供其他扶持措施。廖群认为，中方将会在人民币滙率方面作出更大让步，现时中方对人民币操控不算多，而且正在走市场开放之路，有关要求对中方影响不大，只是目前要完全停止操纵滙率的时机未到。





料人行不公开外储组成





澳新银行大中华区首席经济师杨宇霆提到，能否达成贸易协议的关键在于技术转让及知识产权，而非操纵滙率，中方实际上亦不希望人民币贬值。谈及防止操纵滙率是否需要披露外滙储备组成，他指大部分中央银行都不会公开其储备管理的详情，相信人民银行也会拒绝，但可提高人民币中间价的透明度。





华侨永亨经济师李若凡亦称，努钦提出设立执行办公室，若中国首肯是一大让步，倘知识产权及技术转让谈判有进展，将有机会达成贸易协议。（信报）

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