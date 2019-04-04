法德宣布拟建立新联盟没邀请美国 强调不针对美国

俄媒称，法国和德国外交部长宣布了建立 “ 多边主义联盟 ” 的计划，但是没有邀请美国加盟。

《俄罗斯报》 4 月 4 日援引德国之声消息称，加拿大、日本、澳大利亚已经对该倡议表现出兴趣。





报道指出，正式计划将在 9 月联合国大会会议上宣布。其目的是在保护主义和贸易战愈演愈烈，以及个别国家企图通过他国推动自己利益（如打着 “ 美国优先 ” 旗号的美国）的背景下，维护全球化思想与国际合作。

组织者认为，新联盟将以令人信服的方式证明，全世界支持多边主义和联合国的国家仍占大多数。此外，支持克服不平等、气候变化和新技术影响的国家的名单也将逐步扩大。

倡议者介绍说，建立联盟的想法是在美国退出联合国人权理事会、教科文组织、巴黎气候协定和减少联合国会费后产生的。此外，华盛顿还改变了对欧贸易关系，以推动特朗普政府的新立场。有消息称，澳大利亚、印度、印度尼西亚和墨西哥也有意加入该计划。

法德外交部长强调，这项倡议不针对美国。德国外长海科

·

马斯表示，

“

暂时还没跟华盛顿提过这个想法

”

，但如果美国也能齐心协力，他会很高兴。马斯强调：

“

我们看到，多边化正面临威胁，所有想要加入倡议的人都应宣布忠于多边化。每个人都要决定自己站在哪边。

”

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