法德宣布拟建立新联盟没邀请美国 强调不针对美国

俄媒称，法国和德国外交部长宣布了建立“多边主义联盟”的计划，但是没有邀请美国加盟。
《俄罗斯报》4月4日援引德国之声消息称，加拿大、日本、澳大利亚已经对该倡议表现出兴趣。
报道指出，正式计划将在9月联合国大会会议上宣布。其目的是在保护主义和贸易战愈演愈烈，以及个别国家企图通过他国推动自己利益（如打着“美国优先”旗号的美国）的背景下，维护全球化思想与国际合作。
组织者认为，新联盟将以令人信服的方式证明，全世界支持多边主义和联合国的国家仍占大多数。此外，支持克服不平等、气候变化和新技术影响的国家的名单也将逐步扩大。
倡议者介绍说，建立联盟的想法是在美国退出联合国人权理事会、教科文组织、巴黎气候协定和减少联合国会费后产生的。此外，华盛顿还改变了对欧贸易关系，以推动特朗普政府的新立场。有消息称，澳大利亚、印度、印度尼西亚和墨西哥也有意加入该计划。
法德外交部长强调，这项倡议不针对美国。德国外长海科·马斯表示，“暂时还没跟华盛顿提过这个想法”，但如果美国也能齐心协力，他会很高兴。马斯强调：“我们看到，多边化正面临威胁，所有想要加入倡议的人都应宣布忠于多边化。每个人都要决定自己站在哪边。”
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