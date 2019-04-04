韩国担心伊朗原油进口豁免问题 开始试用美国超轻原油

消息人士称，韩国已开始测试能源公司Anadarko Petroleum(APC.N)出售的美国超轻质原油，作为伊朗原油的替代品，同时韩国还在等华盛顿当局表态，是否准许其继续进口伊朗原油。
韩国是伊朗最大的亚洲客户之一，也是美国去年11月重新对伊朗实施制裁时获得豁免的八个伊朗原油进口国之一。
预计华盛顿当局将在5月减少豁免的数量，这将破坏伊朗对韩国的凝析油供应。凝析油是一种超轻质原油，用于大型炼油和化工产业。
西德克萨斯轻质油(WTL)被认为有可能替代伊朗凝析油，因为在炼油时，WTL会产生大量可用于生产石化产品的石脑油。多数WTL产于德克萨斯州二叠纪盆地的西部。
Anadarko发言人John Christiansen证实该公司正在出口WTL，并称他们“预计未来出口量将继续增加”，不过他并未确认韩国是否在测试该品级原油。
消息人士表示，韩国最大炼厂SK能源和最小炼厂现代炼油正在研究该原油的化验和测试样本。
“该原油的API比重似乎是48，因此通过某种方式是有可能(代替伊朗凝析油)的，但我们需要再次检测该原油的品质，”一位消息人士称。
SK能源的母公司SK Innovation和现代炼油的发言人均未置评。(路透社)
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