马克龙：集全世界最优秀的人才重建巴黎圣母院

据法新社16日最新消息，巴黎圣母院15日遭遇火灾后，法国官员说，大约400名消防员当天面对熊熊火势，已经阻止了大火对圣母院的彻底毁坏，一些价值连城的文物也得以被拯救。法国总统马克龙当天誓言要集全世界最优秀的人才重建圣母院。





大火于当地时间15日下午6时爆发，面对大火，当地出动了数十辆消防车以及至少18根高压空气软管来控制火势蔓延。在巴黎圣母院遭遇毁灭性大火后，法国总统马克龙当天誓言重建。

“法国的历史在燃烧”。今日俄罗斯（RT）电视台16日报道说，在一段讲话中，马克龙强调要让这座历史悠久的教堂恢复往日辉煌。“这座大教堂，我们将一起重建，”看到灾后场景的马克龙说：“我们将集最优秀的人才……我们将重建……因为这是法国人期待的，因为这是我们的命运。”





对于重建工作，法国国内也在积极响应。法新社消息说，法国亿万富翁弗朗索瓦-亨利·皮诺特（Francois-Henri Pinault）15日承诺，将向巴黎圣母院捐款1亿欧元用于重建工作。巴黎圣母院的首席建筑师菲利普·维伦纽夫（Philippe Villeneuve）也已承诺重建巴黎圣母院这一国家的象征性建筑。

根据巴黎圣母院院长帕特里克·肖维（Patrick Chauvet）主教的说法，被救出的文物包括荆棘冠冕（the purported Crown of Thorns）以及许多其他宝物。当地媒体则援引市长办公室的话说，被救的还有圣坛与十字架。

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