澳媒：北京特工刺探情报 向在澳华人施压

据法新社援引澳大利亚媒体报道，北京方面的情报人员向两位在澳华人作家施压，要求他们提供有关堪培拉政府秘密调查中国干涉澳洲内政的信息。





该报道透露，网络作家杨军（杨恒均）和悉尼科技大学教授冯崇义都受到了有关澳政府这一秘密调查的问讯。他们二人都与负责主导相关调查的前记者加诺特（John Garnaut）熟识。

随着北京在太平洋岛国中不断扩大影响力，而堪培拉则将这一区域视为自己的"后院"，有关北京干涉澳洲内政的担忧近来不断地给澳中关系蒙上阴影。





《悉尼先驱晨报》（Sydney Morning Herald）、《世纪报》（The Age）和澳大利亚广播公司ABC 周一发布的联合调查报道称，中国已经采取了一项情报行动，旨在获取有关2016年时任总理特恩布尔（Malcolm Turnbull）下令展开的相关调查的细节信息。





笔名杨恒均的作家杨军是澳籍华人，在今年1月份前往中国时被拘捕，随后北京证实杨因"涉嫌危害国家安全"被拘留。

澳媒周一报道上述消息的同时，杨军妻子袁小靓呼吁澳政府作出更多努力以争取丈夫获释。据澳洲媒体报道，杨军早年曾在中国外交部供职，但是北京方面一直否认这一点。





澳广报道称，中国特工曾经于2018年在悉尼对杨军进行拦截和讯问，当时杨正要去见加诺特。





加诺特告诉ABC的记者，一名中国官员向杨询问了有关加诺特的情况，"他们问我在做什么，在搞什么项目"。





袁小靓目前被禁止离开中国，但是她透过澳广驻上海记者向澳政府发出呼吁，寻求对丈夫杨军的帮助。"我认为澳大利亚政府至少应该对自己的公民在海外的人身安全表示关注"，她说。





冯崇义在澳大利亚拥有永久居留权，他在接受ABC采访时透露自己在2017年去中国时被国安人员扣押数日，对方也询问了有关加诺特的情况。

"他们知道很多关于他（加诺特）的事情。在问讯的过程中，他们丝毫不掩饰对他的愤怒之情"，冯崇义说。

澳议会情报与安全委员会主席哈斯蒂（Andrew Hastie）表示，政府已经从国内安全情报机构ASIO和其它机构那里获得了"多份简报"，内容是"外国势力在澳大利亚干涉内政的行动已经达到前所未有的程度"。

"全球范围内有几个威权国家在从事这种干预行动。但是在澳大利亚，中国共产党可能是在这方面最积极的"，这位自由党议员称，"中国寻求在我们的精英阶层施加影响，尤其是我们的政商界人士，以达到他们的战略目标。"





在有关外国干预的调查之后，澳大利亚对防止间谍活动和外国干涉法规进行彻底改革，而中国则被列为重点关注对象。（法新社）





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